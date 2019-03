„Ieri, 19 martie, a avut loc prima întâlnire a Grupului de lucru înfiinţat de Ministerul Sănătăţii pentru a analiza posibilitatea introducerii în practica medicală din România a canabisului medicinal ca terapie adjuvantă în bolile cronice. Din grupul de lucru fac parte reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, CNAS, ANMDM, şefi ai comisiilor de specialitate neurologie pediatrică, psihiatrie adulţi şi psihiatrie pediatrică, dar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Sănătăţii.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, în cadrul întâlnirii, specialiştii au subliniat că unicul produs benefic în tratamentul adjuvant al epilepsiilor rare (Sindrom Dravet si Lennox - Gastaut) din cele existente pe piaţa externă şi care are autorizaţie de punere pe piaţă de la FDA (Food and Drog Administration), este în prezent comercializat doar în SUA.

„Procedura de autorizare pentru piaţa europeană este posibil să fie finalizată de Agentia Europeană a Medicamentului (EMA) în prima jumătate a acestui an. Legislaţia românească permite utilizarea canabidiolului în medicamente, nefiind

substanţa controlată. În cadrul întâlnirii de ieri (marţi, n.r.) s-a subliniat diferenţa între THC - care reprezintă substanţa psihoactivă din canabis şi se regăseşte în tabelul 1 al Legii 339/2005 care cuprinde substanţe interzise şi fără interes în medicină şi CBD – canabidiol – o substanţă care poate fi utilizată în scop terapeutic”, se arată în comunicatul menţionat.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precizează că scopul fiecărui demers este acela de a găsi soluţii pentru pacienţi.

„Ministerul Sănătăţii doreşte să asigure accesul la tratamente inovative care aduc beneficii pacienţilor şi acesta este motivul pentru care am înfiinţat acest grup de lucru. Trebuie să identificăm soluţii care să respecte toate convenţiile internaţionale, în acest caz vorbim despre Convenţia Unică asupra Stupefiantelor din 1961 si Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope. În aceste condiţii, vom urmări autorizarea în Europa a produsului Epidiolex pentru asigurarea accesului rapid la tratament pentru pacienţii cu epilepsie rară din România”, a declarat Octavian Alexandrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Bacalbaşa: Problema nu e legalizarea pentru persoanele cu cancer, ci să nu apară traficul de canabis

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a declarat, pentru Mediafax, că e un lucru corect legalizarea canabisului pentru persoanele bolnave de cancer, însă problema este, ca prin acestă iniţiativă, să nu intervină traficul de canabis, în condiţiile în care gestionarea stupefiantelor e dificilă în România.

„Pentru persoanele bolnave de cancer este un medicament. Problema nu este legalizarea pentru persoanele bolnave de cancer, ceea ce este un lucru medical just, ci ca sub această iniţiativă să nu intervină traficul de canabis. Suntem o ţară în care derapajele au avut loc frecvent şi bunele intenţii de multe ori au fost deturnate. Deci problema indicaţiei pentru bolnavul canceros a canabisului este una şi este un lucru corect, iar problema gestionării stupefiantelor în această ţară, în ansamblul ei, este altă problemă care trebuie să fie un prilej de vigilenţă în cea mai mare măsură, pentru că am mai văzut abuzuri”, a afirmat Nicolae Bacalbaşa, miercuri, pentru Mediafax.

Întrebat de Mediafax ce ar propune pentru ca astfel de abuzuri sau derapaje să nu apară, Bacalbaşa a răspuns scurt: „Bună credinţă şi verificare”.

Reacţia deputatului PSD vine în contextul anunţului ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, potrivit căruia, canabisul ar putea fi legalizat şi utilizat în scopuri medicinale. El a mai spus că nu este momentul unei dezbateri pentru utilizarea canabisului în scop recreaţional.

Şi ministrul Sănătăţii spune că legalizarea canabisului a fost cerută de pacienţi şi de rudele pacienţilor cu boli rare şi cu afecţiuni oncologice cu care a avut, deja, o întâlnire de lucru la sediul Ministerului Sănătăţii. Pintea a mai spus că legalizarea ar fi un „lucru bun”.

