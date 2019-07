Doctorul John Ratey, profesor asociat la Şcoala de Medicină Harvard, a declarat că activităţile din timpul pauzelor şcolare contribuie la o învăţare mai uşoară datorită impactului pe care îl are mişcarea asupra creierului.

„Când te mişti, stimulezi toate celule nervoase pe care le foloseşti atunci când gândeşti şi, atunci când le stimulezi, le pregăteşti de fapt pentru a face diferite lucruri”, a declarat John Ratey, expert în neuropsihiatrie şi autorul cărţii „Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain”, care a studiat în ultimii 30 de ani „sistemele atenţiei” de la nivelul creierului.

„Când faci exerciţii, declanşezi sistemele atenţiei, ceea ce înseamnă că eşti mai atent, eşti capabil să faci faţă frustrării, rezişti mai mult. Eşti capabil să manipulezi informaţia prin stimularea părţii frontale a creierului care funcţionează mai bine, iar asta reprezintă un punct cheie în preluarea informaţiei şi prelucrarea ei”, a continuat acesta.

Studiul menţionat mai sus, publicat în Jurnalul de Pediatrie, a fost centrat pe 10.000 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 13 ani. Astfel, s-a descoperit faptul că activitatea fizică, în special educaţia fizică, contribuie la îmbunătăţirea comportamentului în clase şi, de asemenea, contribuie la obţinererea rezultatelor academice, în special la îmbunătăţirea abilităţilor implicate în rezolvarea problemelor de matematică, dar şi cele implicate în procesul de citire.

Se pare că activitatea fizică contribuie la îmbunătăţirea funcţiilor cognitive ceea ce înseamnă obţinerea unor rezultate şcolare mai bune, dar şi la îmbunătăţirea comportamentului din clase deoarece copiii nu mai au acel exces de energie. Prin urmare, se pot concentra mai uşor, relatează CNN

O metodă depromovare a exerciţiilor fizice în şcoli este cea prin filmuleţe întrucât acestea atrag atenţia copiilor, dar nu numai.

De asemenea, este recomandat ca cel puţin o oră pe zi să fie destinată activităţilor fizice, mai ales ţinând cont de faptul că majoritatea copiilor nu mai petrece atât de mult timp „la joacă” aşa cum se întâmpla cu ceva ani în urmă.