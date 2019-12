Medicul Mihai Craiu a declarat pentru totuldespremame.ro că supozitoarele cu novocalmin sunt folosite adesea de mamele ale căror copii au febră. Medicamentul scade rapid febra, dar piţini părinţi ştiu că nu este indicat pentru copiii care au mai puţin de patru ani.

Şi pe prospectul medicamentul Novocalmin nu este indicat pentru copiii sub patru ani, dar unii părinţi şi, uneori, chiar şi unii medici nu ţin cont de această regulă.

Alvotor, locamin, algocalmin şi varianta de supozitor novocalmin reprezintă medicamente care conţin substanţa metamizol sodic, parte din grupa medicamentelor analgezice, antipiretice (care combat febra) şi antiinflamatoare. Metamizolul sodic este o substanţă controversată, interzisă în multe ţări după ce s-a descoperit că poate declanşa o maladie fatală. În România, medicamentele care conţin această substanţă se pot elibera numai cu reţetă.

Novocalminul este periculos pentru copiii sub patru ani „pentru că viteza de absorbţie din mucoasa rectală şi cinetica lui sunt discret diferite. În timp ce în mucoasa rectală, substanţa activă se absoarbe în circulaţia sistemică, administrarea pe cale orală presupune o metabolizare parţială, pentru că trece prin filtrul ficatului şi îl modulează. În cele din urmă, substanţa activă ajunge tot în sânge, tot transmucos, dar unul trece prin filtrul ficatului, iar celălalt nu, de unde şi potenţialul toxic mai mare”, a declarat Dr. Mihai Craiu

Cum scădem febra?

„Mi se par foarte bune recomandările venite de la NICE (National Institute of Clinical Excelence), institutul naţional de strategii şi de sănătate publică al Marii Britanii, care are un grup de experţi specializaţi în crearea de protocoale independente de practică.

Specialiştii de la NICE au o clasificare tradusă la noi prin „sistemul semafor”, pe care îl găsiţi şi la noi pe peretele de la Primiri Urgenţe (n.r. la Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului).

Acest sistem spune că, în principiu, un pacient pediatric care are febră izolată, adică se simte perfect (se joacă, sare, cântă, se uită pe tabletă etc.) şi are orice valoare sub 38,5 grade Celsius nu are nevoie de antitermic – şi este pe culoarea verde. Cel mult, părinţii îi pot face o băiţă hipotermizantă (n.r. – pentru scăderea febrei, cu apă la 30 de grade Celsius) sau împachetări.

În cazul în care copilul are febră, chiar şi mică, dar peste 38 de grade Celsius (pentru că atunci se consideră febră) şi are semne de pe coloana roşie, adică îl doare capul foarte tare, vomită, îi este rău, are fotofobie, este normal să primească antitermic”, a declarat medicul pentru totuldespremame.ro