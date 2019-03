Update:

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, marţi, că dosarul privind dezinfectanţii diluaţi vânduţi unor spitale de către anumite firme şi persoane fizice a apărut în urma unei plângeri înaintate de Ministerul Sănătăţii pe 10 ianuarie.

Ministrul Sănătăţii a precizat că nu mai există vreun produs neconform în spitale şi că nu poate preciza în câte spitale au fost folosite aceste dezinfectante care nu îndeplineau standardele de distrugere a bacteriilor.

"Acest dosar a apărut de la o plângere pe care Ministerul Sănătăţii a făcut-o în 10 ianuarie anul acesta. Anul trecut, inspectorii direcţiilor de sănătate publică au făcut un control tematic în ţară, la spitalele din ţară, verificând eficacitatea anumitor biocide. Ca urmare a analizei a unui număr de 15 produse biocide, au fost constatate neconformităţi pe o anumită zonă de acţiune la trei produse. În urma retestării acestora, s-au constatat aspectele semnalate iniţial, au fost confirmate. Prin urmare Ministerul Sănătăţii a făcut o plângere legată de aceste produse firmelor care au comercializat aceste produse", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.

Întrebată dacă aprovizionarea cu dezinfectanţi de la firma respectivă a fost oprită sau a continuat, ministrul Sănătăţii a replicat: "În momentul acela, lucrurile s-a dispus utilizarea produselor care sunt în stoc, au fost autorizaţi înlocuitori care ulterior au fost achiziţionaţi de către spitale. Aceste produse se aplică în prima etapă de dezinfecţie, deci dacă procedurile sunt respectate întocmai, conform legislaţiei în vigoare, nu există niciun pericol pentru pacienţii din spitale".

Sorina Pintea a precizat că nu este vorba despre produse diluate, ci de unele neconforme pentru un anumit tip de acţiune.

"Acţiunea aceasta finigicidă nu era conformă. Atât dezinfectanţi, dezinfecţia se face în mai multe etape, se aplică în mai multe tipuri de dezinfectanţi. Acest tip de dezinfectant pentru care noi am găsit această neconformitate se aplică în prima etapă, se şterge suprafaţa cu acest dezinfectant. Apoi se şterge cu încă unul şi cu încă unul. Deci vorbim de acţiunea acelui dezinfectant care pe capitolul fungicide nu acţiona corespunzător", a declarat ministrul.

Întrebată de ce se face anchetă în condiţiile în care nu este vorba de o problemă care să afecteze sănătatea publică, Sorina Pintea a precizat: "Pentru că produsul era neconform şi mi se pare normal ca orice produs care intră în spitalele din România să fie conforme, chiar dacă afectează sau nu sănătatea publică. Este vorba totuşi de spitale".

Reacţia ministrului Sănătăţii vine în condiţiile în care Poliţia Română a anunţat, marţi, că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, fac cinci percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale ce produc, importă şi comercializează produse biocide, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializarea de produse alterate.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate şi vândute către diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfecţia suprafeţelor, care însă nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că percheziţiile poliţiştilor vizează firma SC Al Carina SRL, care este a doua cea mai mare firmă în acest domeniu şi care ar fi livrat spitalelor dezinfectanţi mult diluaţi.

O altă percheziţie este la omul de afaceri Dan Cruceanu, acţionarul firmei.

