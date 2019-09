Medicul Olimpia Oprea, directorul Spitalului Municipal Timişoara, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că a fost suspendată activitatea în cadrul Secţiei de Radioterapie începând de miercuri. Asta după ce unitatea medicală nu a reuşit să obţină autorizaţia de funcţionare pentru un aparat din cadrul secţiei.

„Este vorba de prelungirea autorizaţiei de funcţionare pentru acceleratorul de la radioterapie. Dosarul a fost transmis din luna mai la CNCAN (n.r. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) şi abia alaltăieri (n.r. marţi) am primit un răspuns, în care ne solicită completarea unor documente sau modificarea unor documente, lucru pe care noi îl realizăm în două zile. Vineri va fi transmis dosarul la CNCAN, dar în adresa de la CNCAN ne specifică foarte clar că dacă funcţionăm fără a avea avizul de la dânşii suportăm rigorile legii. Şi atunci nu am avut altă soluţie decât să întrerupem activitatea. Mâine (n.r. vineri) va ajunge dosarul la CNCAN, am luat legătura cu dânşii şi insistăm şi la minister ca în momentul în care dosarul ajunge acolo să primim cât de urgent autorizaţia şi să putem să funcţionăm de săptămâna viitoare", a afirmat medicul Olimpia Oprea.

Potrivit directorului Spitalului Municipal Timişoara, pacienţii internaţi pe Secţia de Radioterapie nu au fost externaţi, însă nu au mai fost primiţi alţii noi.

Zilnic, între 80 şi 100 de pacienţi din tot vestul ţării beneficiază de tratament în cadrul Secţiei de Radioterapie din Timişoara.

„De ieri (n.r. miercuri) a fost întreruptă activitatea. Practic, pacienţii nu au fost externaţi, li s-a spus că o să dureze două, trei zile. Este vorba de mici modificări sau completări la dosar, pe care le-am realizat în două zile. Nu sunt lucruri legate de starea tehnică a aparatului, nu sunt probleme care ar duce la întreruperea activităţii. Dar din momentul în care CNCAN-ul ne-a atras atenţia, noi nu am avut altă soluţie. Cei internaţi au rămas în continuare, nu au fost primiţi cei care au venit noi, dar vor fi anunţaţi, sunt datele lor şi sunt programaţi săptămâna viitoare. Ne pare rău pentru situaţia creată", a precizat Olimpia Oprea.