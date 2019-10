Ministrul demis al Sănătăţii în urma moţiunii Sorina Pintea a precizat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că se va întoarce în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.Constantin Opriş" din Baia Mare, funcţie pe care a ocupat-o înainte de a deveni ministrul Sănătăţii.

„Eu mă întorc la Baia Mare, manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Constantin Opriş”, a precizat ministrul interimar al Sănătăţii.

Sorina Pintea a declarat că nu se aştepta ca moţiunea de joi din plenul Parlamentului să treacă, însă a precizat că demersul „este un exerciţiu democratic de care a uzat opoziţia”.

„Este normal, se întâmplă într-o democraţie. A fi ministru nu este o meserie. Ce m-a deranjat să spun a fost faptul că am constatat că loialitatea, bunul simţ şi cinstea sunt nişte chestiuni care nu prea au de-a face cu politica.Cred că asta a fost marea mea dezamăgire”, a spus Sorina Pintea.

Pintea a menţionat că nu s-a aşteptat ca moţiunea să fie votată şi de către anumiţi colegi de partid: „Exact asta spuneam. Eu nu am exerciţiu trădării şi nu înţeleg acest tip comportamental”, informează ministrul.

„Vreau să spun că nu am avut timpul fizic să mă aplec asupra anumitor probleme, dar până la urmă a fost o perioadă scurtă . Un an şi opt luni nu înseamnă foarte mult într-un minister al Sănătăţii. Este nevoie de continuitate şi de predictibilitate dar mai ales este nevoie de consens. (...) În general vizavi de măsurile pe care le-am luat criticile nu au fost foarte multe şi asta îmi asum – am declarat şi declar în continuare: Sănătatea nu are culoare politică. Aici ar trebui cu adevărat să funcţioneze consensul ”, a spus Pintea în privinţa chestiunilor nefinalizate din Minister.

Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate. Astfel, Guvernul Dăncilă a picat. Sorina Pintea a fost ministru al Sănătăţii în Guvernul Dăncilă.