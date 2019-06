Adrian Ionel a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că un set de ser antiviperin este disponibil în acest moment pentru situaţiile de urgenţă, urmând ca alte 300 de doze comandate să ajungă în ţară în perioada imediat următoare.

“Am comandat producătorului Sanofi 300 de doze, am primit pentru situaţiile de urgentă un set în acest moment, deci toată lumea este în afara oricărui pericol”, spune directorul general Unifarm.

Potrivit aceleiaşi surse, din setul existent, alocat situaţiilor urgente, poate fi trimis oricând ser spre spitalele din ţară în cazul în care acestea au nevoie.

“O altă tranşă urmează să sosească săptămâna viitoare. În acest moment, noi putem trimite pe aviz în orice spital din ţară acest produs, în orice caz, urgent şi ajunge în maximum patru ore”, a spus Adrian Ionel.

Directorul general Unifarm a concluzionat spunând că au existat două situaţii critice care au fost soluţionate, fiind trimise în unităţile medicale în cauză doze de ser antiviperin din rezerva ajunsă pentru situaţiile de urgenţă.

“Unele dintre spitale au început deja sa comande, am avut deja şi doua situaţii critice pentru care deja am trimis acest ser. Costul este într-adevăr... unii manageri se plâng de cost, îmi pare rău nu am ce să le fac, acesta e singurul producător european care mai are acest tip de ser antiviperin pentu viperele din ţara noastră, e un ser specific”, a explicat Adrian Ionel.

În spitalele din România nu există fiole de ser antiviperin care să fie în termenul de valabilitate. Ultimul lot livrat unităţilor medicale a expirat în 31 mai, iar de atunci, deşi au fost trimise comenzi, acestea nu au fost onorate.