Turcescu a analizat afirmaţiile lui Moise Guran şi a dedus că jurnalistul spunea că este consilier pentru USR-PLUS chiar înainte să se alăture formaţiunii politice.



Potrivit lui Turcescu, Moise Guran era consilier al USR, în timp ce modera o dezbatere prezidenţială unde era prezent şi Dan Barna, liderul USR.



„Deci cum?! Guran il consilia pe Barna si tot el modera dezbaterea prezidenţială de la Europa FM unde era prezent si Barna?! Tare, frate, foaarte tare, ăsta face carieră in politică, n-are scrupule si nici ruşine.”, scrie Robert Turcescu.



„Sunt multi care cred ca, daca eu as fi prim-ministru, as face nu stiu ce. Am multe idei, e adevarat, dar, inca o data, eu sunt doar un om bun de gura. Ma pricep, adica, la comunicare. Nu ma vad altceva, pentru ca la asta ma pricep si atat. Sunt jurnalist de la 19 ani. Nu am facut nimic altceva in viata si nici nu cred ca o sa fac altceva pana la pensie".



Moise Guran, Formula AS, 2011



Cind am zis ca e doar bun de gura n-am facut decit sa-l citez, dupa cum vede!”, răbufneşte Turcescu.