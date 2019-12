Vlogul lui Selly conţine o parodie cu Hitler şi reprezintă un exemplu al montajelor sale de la începuturile carierei.



„ATENŢIE! Acesta este un vlog foarte vechi de-al meu. Nu îmi asum nicio responsabilitate pentru apariţia efectelor secundare la vizionarea acestui filmuleţ.



Efectele secundare pot include: scăderea IQ-ului, senzaţii de vomă şi/sau micşorarea penisului.



Vă mulţumim.”, scrie Selly în descrierea clipului.



Selly are 2,41 milioane de abonaţi şi este cu siguranţă cel mai urmărit vlogger din România, cu o avere considerabilă. Recent, vlogger-ul şi-a lovit maşina de lux, în valoare de 70.000 de euro şi presa a relatat în detaliu incidentul.



În septembrie 2019, Selly şi-a donat prima cameră DSLR, cea cu care a început să facă vlogging în copilărie, în cadrul unei campanii umanitare. „Astăzi am donat prima mea cameră de vlog cuiva care chiar are nevoie. Un Canon 600D, primul lucru pe care l-am cumpărat din banii mei, la 13 ani. Ea e Crina şi visul ei e să devină vloggeriţă. Crina nu e tocmai un copil oarecare. A crescut cu multe lipsuri şi are deja privirea unui om matur, care a văzut multe la viaţa lui. M-am bucurat că am putut să fac asta pentru ea, e bine să oferi, să ajuţi, dacă stă în puterea ta. Ştiu cât de greu poate fi începutul în vlogging când nu ai repere, când nu ai resurse şi nu ştii ce să faci. Mă bucur că am putut ajuta pe cineva care altfel nu ar fi avut posibilitatea să-şi achiziţioneze o cameră pentru a-şi continua pasiunea aceasta. M-a impresionat foarte mult această ambiţie a ei, în ciuda greutăţilor de care se loveşte la numai 14 ani”, a spus Selly, citat de protv.ro.



Selly s-a apucat şi de muzică alături de trupa lui, 5GANG.