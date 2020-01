Vinieta Oxigen va putea fi cumpărată online de pe site-ul www.roviniete.ro. La momentul transmiterii acestei ştiri, pagina respectivă nu era încă definitivată.

Tariful de acces şi circulaţie în Capitală se achită în avans, având valabilitate de o zi, o lună, şase luni sau un an.



Preţuri



Maşini non-Euro: taxa pe un an este de 1.900 lei, cea pe şase luni 1.100 lei, cea pe o lună 300 de lei, cea pe o zi 15 lei.



Maşini Euro 1: taxa pentru o zi 15 lei, cea pe o lună 250 lei, cea pe şase luni 1.000 lei şi cea pe un an 1.700 lei.



Maşini Euro 2: taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o luna este de 200 de lei, cea pentru 6 luni de 900 de lei si cea pentru 1 an este de 1.500 de lei. Soferii masinilor Euro 3 vor achita 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o luna, 450 de lei pentru 6 luni si 700 de lei pentru un an, in timp ce soferii masinilor Euro 4 vor fi taxati cu 5 lei pentru o zi, 80 de lei pentru o luna, 350 de lei pentru 6 luni si 500 de lei pentru un an.



Achitarea vinietei se poate face şi cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.



Perioada de valabilitate începe de la ora 00.00 a zilei solicitate şi expiră la ora 00.00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost plătită vinieta.



Conducătorii auto care circulă fără vinietă vor plăti amenzi situate între 1.500 - 2.000 lei.