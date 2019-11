La întrebarea „Cu cine votezi în turul 2 la Alegerile Prezidenţiale?”, 49,7% dintre români l-au ales pe Klaus Iohannis, iar 41,87% pe Viorica Dăncilă.



Remarcăm diferenţa tot mai mică dintre cei doi candidaţi, chiar dacă discutăm despre un sondaj.



Mai mult, aproape 6% dintre români au zis că nu mai merg la vot.



Nu în ultimul rând, potrivit sondajului a1.ro, 3,07% dintre români spun că-şi vor anula votul.



Au votat până sâmbătă, ora 09.40, peste 18.000 de români.

Casele de pariuri vorbesc despre un succes categoric marca Iohannis, dar şi despre o diferenţă majoră, în detrimentul lui Dăncilă, scrie digisport.



Chiar dacă analistul Ion Cristoiu preciza, într-un interviu pentru gândul, că diferenţa de voturi va cântări greu asupra psihicului lui Iohannis, deoarece va fi contrabalansată de o prezenţă slabă la vot, preşedintele în exerciţiu va lua sigur un al doilea mandat pe cinci ani.



Iohannis are o cotă de 1,06 pentru a câştiga la un bookmaker ce are în oferă şi pariuri pe politică, însemnând că, de exemplu, cine mizează 100 de lei pe realegerea preşedintelui va câştiga 106 lei.



Dăncilă are însă cotă 8.00, însemnând că, în caz de câştig, pariorul va câştiga de opt ori banii pariaţi.



Iohannis este favorit să obţină victoria lejer, la o diferenţă majoră. Cei care mizează pe Iohannis spun că va obţine 60,5% din voturi şi primesc o cotă de doar 1,35.



În privinţa mobilizării electoratului, cei care pariază pe o prezenţă la vot mai mică de 50,5% primesc o cotă de 1,90, iar cei care cred că se va depăşi acest prag - 1,75.



Bookmakerii îi dau lui Iohannis cote cuprinse între 1,02 şi 1,07, în timp ce Dăncilă are cote care variază între 7,50 şi 10,00.



Reprezentantul liberal era favorit şi înaintea primului tur de scrutin, când a primit din partea caselor de pariuri 1,20 pentru un nou mandat la Cotroceni. Liderul PSD a plecat la drum cu cota 6,00.



La alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, în turul doi au ajuns Victor Ponta şi Klaus Iohannis. Interesant este că atunci reprezentantul PSD era marele favorit - avea o cotă de 1,10, dar a pierdut. Actualul preşedinte primise din partea bookmakerilor cota 5,50.



Acum cinci ani, Klaus Iohannis a obţinut în turul doi 54,43% din voturi, în timp ce rivalul său a primit 45,56%.