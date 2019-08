Pe site-ul personal, Torok Zsolt se descria ca fiind "hotărât, curajos, calculat şi precaut", câteva atribute necesare pentru a ajunge la performanţele arădeanului, care a urcat cinci vârfuri în Himalaya. De asemenea, acesta mai puncta că se ghida în carieră după principiul "Ascensiunea nu are rost dacă nu îţi place şi nu o trăieşti din plin".

În urma tragediei din Munţii Retezat, din aprilie 2017, când doi copii, campioni la alpinism, au murit surprinşi de o avalanşă, Torok Zsolt a spus că astfel de accidente se întâmplă din cauza erorilor umane şi că "muntele nu este un ucigaş".

„Alpinismul se practică în toate ţările europene şi mai ales în ţările avansate, mai puţin în ţările din lumea a treia. (...) Dacă se întâmplă un accident în oricare domeniu, consultaţi specialiştii în primul rând. Cu experienţă de 30 ani în domeniu, vă spun că accidentele se întâmplă din cauza erorii umane. Muntele nu este nici ucigaş, nu îşi ia tributul. Oamenii fac greşeli, iar pentru a demonstra asta puteţi consulta statistica poliţiei rutiere”, a scris alpinistul, în aprilie 2017, care se afla, la acel moment, în Himalaya.

Torok era de părere că fiecăruia i se poate întâmpla asta oricând şi „ce ne-a scăpat, pe lângă ocrotirea divină, este faptul că am avut încredere în îndoielile noaste”, a mai arătat Torok Zsolt.

De asemenea, alpinistul era un mare iubitor al câinilor Husky, cu care adesea ieşea la plimbări. Într-o postare făcută la începutul lunii august a acestui ai, Torok Zsolt sublinia importanţa mişcării atât pentru oameni, cât şi pentru animale.

"Husky aşteaptă să pornească. Pentru ei mişcarea este elementară, aşa cum ar fi şi pentru oameni. Oamenii ştiu ce fac atunci când refuză mişcarea, animalele însă nu decid singuri. De noi depinde ce viaţă au, la fel cum de noi depinde şi ce viaţă avem noi. Cred că una din lecţiile cele mai importante ce am învăţat până acum este asta. Eu decid, de mine depinde", a scris Torok, pe Facebook, ataşând o fotografie cu câinii săi.

În 2016, Torok Zsolt a urcat cinci vârfuri în Himalaya, iar în trei dintre ascensniuni i-a fost alături Vlad Căpuşan.

Cei doi au realizat în 2016 în Himalaya două premiere naţionale şi o premieră mondială, în acest caz fiind primii oameni care au ajuns pe Peak 5 din regiunea Makalu, un munte înalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat de nimeni până în acel moment, în condiţiile în care vârful a fost deschis ascensiunii în 2003.

În 2013, Torok Zsolt a condus expediţia românească ce a ajuns pe Nanga Parbat, 8.126 de metri, considerată cea mai mare performanţă în alpinismul românesc. Zsolt Torok este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi alpinşti români la nivel mondial, realizator al mai multor premiere. Printre altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereţi, Trilogia Alpilor şi pe K2.

Torok Zsolt avea o experienţă de peste 30 de ani în alpinism, practica schi de la vârsta de 5 ani şi era un fan al atletismului, ciclismului, gimnasticii sau al canotajului încă din anii de liceu. În plus, arădeanul practica ciclismul montan din 1999.

Torok a fost autorul filmelor "Sunetul liniştii", "Cerro Aconcagua" şi "Maratonul Marilor Pereţi (pe urmele legendelor)", realizate împreună cu Sandor Szilard. A mai contribuit la filmul realizat de Cristian Tecu "Trei frienduri în Petit Dru" şi a realizat împreună cu Cristian Tzecu pelicula "Cu ochii mari Himalaya".

Printre premiile obţinute de Torok se mai numără "Titlul de excelenţă sportivă" din partea Primăriei Aradului, în 2007, distincţia de "Sportiv al anului 2009", din partea Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă, la categoria Alpinism Tehnic Extern, distincţia de "Sportivul Anului 2011", acordat de FRAE, pentru proiectul Maratonul Marilor Pereţi, Trofeul CAR (Club Alpin Român), pentru expediţia anului 2011 şi proiectul Maratonul Marilor Pereţi, dar şi premiul special la Gala Sportului Arădean, acordat de Primăria Municipiului Arad.

Alpinistul român în vârstă de 45 de ani, a cărui dispariţie a fost anunţată sâmbătă dimineaţă de soţia acestuia, a fost găsit mort. „Din păcate a fost găsit decedat. A căzut printre stânci în zona Vîrfului Negoiu”, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Căutările au început imediat după anunţarea dispariţiei şi în acţiune au fost implicaţi salvamontişti şi jandarmi din judeţele Sibiu şi Argeş, dar şi un elicopter al MAI.

Şeful Salvamont Sibiu, Adrian David, crede că Torok Zsolt a murit după ce o stâncă s-a desprins cu el, având în vedere că zona în care se afla, din apropierea Vârfului Negoiu, este foarte instabilă şi puţin frecventată de alpinişti. Acesta era plecat singur pe munte, într-o zonă fără semnal.

Şeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că cel mai probabil accidentul în care a murit alpinistul Torok Zsolt s-a produs după ce o stîncă s-a desprins cu el.

„A fost unul dintre cei mai buni alpinişti din România, eu cred că s-a desprins o stâncă cu el, dat fiind faptul că acolo este o zonă foarte instabilă şi este un traseu foarte puţin frecventat de alpinişti”, a spus Adrian David.

Potrivit acestuia, căutările alpinistului au început sâmbătă dimineaţă. „Noi am primit doar în dimineaţa aceasta solicitarea (de a-l căuta-n.r)), dar se pare că de miercuri nu a mai răspuns”, a mai spus şeful Salvamont Sibiu.

Acesta susţine că imediat au fost declanşate căutările şi că alpinistul a fost localizat cu ajutorul unui elicopter.

„În această dfimineaţă am aflat că Torok Zsolt, un alpinist, a dispărut în zona Munţilor Făgăraşului, am declanşat acţiunea de căutare cu echipe de la Salvamont Sibiu, Salvamont Prahova şi jandarmerie, iar în sprijin ne-au venit un elicopter de la Ministerul de Interne, de la Inspectoratul General de Aviaţie, care a survolat zona şi din elicopter s-a localizat o persoană căzută foarte aproape de Vârful Negoiu. S-au deplasat imediat echipe terestre, l-au identficat, l-au găsit pe alpinistul respectiv decedat şi s-a dispus evacuarea acestuia într-o zonă în care poate veni elicopterul pentru a-l prelua, dat fiind faptul că este foarte mult de mers”, a mai spus Adrian David.

Soţia alpinistului Torok Zsolt spune că acesta a plecat singur pe munte de mai multe zile, dar că nu şi-a făcut griji întrucât ştia că în zonă nu este semnal de telefon.

„A plecat marţi, marţi seara am vorbit cu el, era la refugiul Călţun. Miercuri dimineaţa a plecat într-o plimbare şi s-a întâmplat. Ştiind că e într-o zonă fără semnal, nu ne-am alertat foarte tare. De miercuri nu mai ştiam nimic de el. Azi dimineaţă au ajuns un grup la refugiul Călţun şi au văzut că lucrurile lui sunt acolo. Eu într-adevăr ştiam că trebuie să vină, dar ştiam că el are la el cort şi absolut tot ce are nevoie, am zis, ştie ce face. Şi dimineaţă când am aflat că i-au găsit lucrurile, am sunat imediat şi am anunţat. El trebuia duminică să se întoarcă. A plecat singur şi urma să se întâlnească cu alte persoane acolo. Asta a fost problema, că aşa ne-am sesizat că ceva nu este în regulă, fiind o zonă fără semnal", a spus, pentru MEDIAFAX, soţia alpinistului, Laura Torok.

Reprezentanţii Salvamont România au publicat, sâmbătă, pe pagina de Facebook, un mesaj după moartea alpinistului Torok Zsolt, pe care aceştia îl numesc „unul dintre marii alpinişti ai ţării, un prieten al Salvamont”.

„Crestele munţilor şi alpinismul românesc sunt mai sărace şi mai triste de acum. A plecat dintre noi, răpus de marea sa pasiune, unul dintre marii alpinişti ai ţării, un caracter deosebit, un prieten al Salvamont România, un OM... În munca noastră, încărcarea psihică este mare în fiecare situaţie în care intervenim, dar, sunt momente în care aceasta depăşeşte şi puterea noastră de înţelegere şi de acceptare a cruntei realităţi. Condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut, i-au admirat şi apreciat performantele. Rămas bun prieten drag!”, este mesajul postat de peagina de Facebook a Salvamont România.