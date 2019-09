Andreescu continuă să scrie istorie la US Open. Cu cine joacă Bianca în următorul tur. Avem tabloul semifinalelor

Bianca Andreescu a completat careul de aşi din acest an de la turneul de Grand Slam de la US Open. Jucătoarea din Canada de origine română s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam US Open, după ce s-a impus în faţa sportivei Elise Mertens.