Simona Halep a dominat autoritar începutul meciului cu Yulia Putintseva, iar jucătoarea din Kazahstan a fost enervată de jocul foarte exact al româncei. La 3-1 pentru sportiva noastră, adversara Simonei a avut un game în care nu i-a ieşit mai nimic la retur. Duelul dintre Halep şi Putintseva a durat o oră şi 19 minute iar prestaţia fostului lider mondial a fost apreciată şi de presa internaţională, care a reacţionat imediat.

Tennis Channel: „În prima confruntare directă, finalista din 2018 şi-a asigurat fără emoţii prezenţa în optimile de la Australian Open după ce învins-o pe Yulia Putintseva, scor 6-1, 6-4. Cu un joc solid de pe linia de fund, cu o diferenţă de 11 lovituri câştigătoare faţă de lovitură neforţate, Simona Halep urmăreşte primul titlu după ce a reuşit sezonul trecut la Wimbledon”.

Site-ul WTA: „Fostul lider mondial şi-a asigura prezenţa fără emoţii în a doua săptămână de Australian Open pentru al treilea an la rând, după ce a trecut de Yulia Putintseva, sportivă aflată în formă bună. Putintseva a eliminat-o în turul doi pe Danielle Collins, semifinalista din 2019, dar Halep a fost de netrecut pe arena Rod Laver”.

WTA Insider: „Favorita numărul patru merge în optimi după o prestaţie solidă”.

„Este o victorie frumoasă, nu a fost uşor de obţinut. 2019 a fost un an excelent, cu victorie la Wimbledon. Dar acum e altceva, sunt fericită că sunt în a doua săptămână. Nu mă uit la alte jucătoare, şi la ce surprize apar. La acest nivel fiecare meci este greu, trebuie să fii mereu sută la sută.

În trecut eram obsedată de tenis, mă uitam tot timpul. Acum am învăţat să mă relaxez în zilele libere. Viaţa e frumoasă. Nu pot să spun cum mă deconectez, dar nu e nimic special. A fost frumos să joc în faţa acestui public, mă simt grozav în Australia”, a declarat Simona Halep.

"I give everything I have to win and actually I'm really, really happy that I'm in the second week now" -- @Simona_Halep#AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/wJDHKQ6CWy — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 ianuarie 2020

Simona Halep o va întâlni pe Elise Mertens în optimile de finală de la Australian Open

Simona Halep (nr. 3 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turnelui de Grand Slam de la Australian Open, acolo unde o va întâlni pe Elise Mertens (nr. 17 WTA), sportivă care s-a impus în turul al treilea în faţa jucătoarei din America Catherine Bellis (nr. 600 WTA), scor 6-1, 6-7 , 6-0.

Simona Halep şi Elise Mertens s-au mai întâlnit de trei ori până, iar statistica este de partea jucătoarei din România, a câştigat de două ori (La Madrid şi la Roland Garros în 2018) şi a pierdut o singură dată, la Doha, în 2019.

Meciul din optimile de finală de la Australian Open dintre Simona Halep si Elise Mertens va avea loc în noaptea de duminică spre luni, 26-27 ianuarie.

