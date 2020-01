Incidentul a pornit de la un conflict dintre Alex Romero, fostul aruncător din MLB (n. red. Major League Baseball) şi prinzătorul Gabriel Lino.

După un schimb de replici, Romero l-a atacat pe Lino, lovindu-l în mod repetat cu bâta. Imediat, ambele tabere au intrat în teren şi au început să îşi împartă lovituri.

În total, 5 jucători au fost loviţi şi 9 au fost scoşi de pe teren, conform CBS. Printre jucătorii eliminaţi se numără Alex Romero, Gabriel Lino, Angel Nesbett sau Willians Astudillo.

După ce a fost întreruptă de două ori, partida s-a încheiat cu victoria celor de la Caribes, cu scorul de 13-2.

O bătaie generală s-a stârnit, miercuri, în timpul unui meci de baseball din Venezuela, desfăşurat între echipele Aguilas del Zulia şi Caribes de Anzoategui.

Have you ever seen a baseball fight quite like this?



(via: @DanielAlvarezEE) pic.twitter.com/9m95faBDTO