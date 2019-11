”O ştiu pe Simona de mult timp. I-am comentat meciurile şi am văzut-o câştigând Roland Garros şi Wimbledon. Are nişte picioare incredibile. Fizic, nu este cea mai înaltă şi cea mai puternică. În schimb, este foarte inteligentă, are o inimă mare. Acum este în vacanţă, altfel ar fi aici. Simona este la un nivel foarte înalt. Pare foarte obosită în cea de-a doua parte a sezonului şi cred că aceasta este problema pe care va trebui să o rezolve. Ea trebuie să alerge mult ca să câştige meciuri. Fizic şi mental, în cea de-a doua parte a sezonului, Simona oboseşte şi să câştige două meciuri consecutive devine ceva complicat pentru ea”, a spus Boris Becker, potrivit Digisport, despre Simona Halep.

Boris Becker este de părere că Simona Halep va fi favorită pentru Australian Open: ”Cred că Australia, datorită suprafeţei şi a faptului că este la începutul anului, va fi locul unde o vom vedea câştigând următorul trofeu”.

”Vorbesc deseori cu Simona, dar nu cred că are nevoie de sfaturile mele. Îl are pe Darren Cahill şi o întreagă echipă în spatele ei. În Germania, mă ocup de tenisul masculin. Sunt un mentor pentru mulţi jucători de top din Germania. Mă ocup şi de echipa pentru Cupa Davis. Sunt ocupat, dar îi doresc Simonei numai bine”, a mai spus fostul mare tenismen.