„O performanţă incredibilă. O femeie minunată. Felicitări, Simona Halep”, a scris antrenorul pe Twitter.

Australianul Darren Cahill a urmărit-o pe Halep pe tot parcursul turneului de la Wimbledon, aflându-se pe lista de invitaţi ai sportivei. Acesta a luat parte şi la Dineul Campionilor, organizat duminică, 14 iulie.

Simona Halep a cucerit cel de-al doilea trofeu de Grand Slam, după cel de la Roland Garros, din 2018, impunându-se în faţa Serenei Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

Darren Cahill a încetat să o mai pregătească pe Simona Halep, în luna noiembrie a anului 2018, când a anunţat că are nevoie de o pauză de un an pentru a fi mai mult timp alături de familia sa.

Alături de antrenorul australian, Halep a ajuns numărul 1 mondial şi a cucerit trofeul de la Roland Garros. După ce colaborarea dintre Simona şi Cahill a încetat, locul antrenorului a fost luat de Daniel Dobre, alături de care, sportiva a reuşit să cucerească Wimbledon-ul.

Amazing performance. Amazing woman. Well done simonahalep 👏💪😊👊 #WeAreSimo ❤️ @wimbledon 💚💜 (pics via @wimbledon) https://t.co/F32wlBeGh2