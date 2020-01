"Având în vedere cazurile noi de coronavirus apărute în multe locuri ale ţării noastre şi pentru a reduce infecţia încrucişată de la adunarea mulţimilor, Asociaţia Chineză de Fotbal, după consultarea cu Confederaţia Asiatică de Fotbal, a decis ca meciul să fie organizat fără spectatori ", a declarat Asociaţia Chineză de Fotbal.

Guvernarea fotbalului chinez a mai declarat: "În conformitate cu cerinţele pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus şi pentru a evita adunarea mulţimilor, Asociaţia Chineză de Fotbal a decis să amâne Supercupa CFA 2020 după o analiză prudentă şi evaluare."

Echipa Shanghai SIPG F.C. a câştigat meciul cu un scor 3-0 împotriva echipei de football thailandeze Buriram United.

Shanghai se califică pentru faza grupelor din Liga Campionilor din Asia.

Coronavirus concerns sees teams arrive in face masks and play at empty stadium in Shanghai pic.twitter.com/rFS8viOJ9E