Cei zece sportivi care vor reprezenta România la Campionatul Mondial de la Doha:

1. Daniela Stanciu – săritura în înălţime

2. Florentina Iusco-Marincu – săritura în lungime

3. Claudia Bobocea – 1500 m

4. Narcis Mihăilă – 50 km marş

5. Andrei Gag – greutate

6. Andreea Panţuroiu – triplusalt

7. Alin Firfirică – disc

8. Alexandru Novac – suliţă

9. Alina Rotaru – săritura în lungime

10. Bianca Ghelber – ciocan

„Mă bucur mult că am şansa să reprezint România la acest Campionat Mondial! Este o experienţă nouă pentru mine, deoarece sezonul acesta este atipic şi foarte lung. Împreună cu antrenorul meu, Mihai Corucle, încercăm să obţinem un al doilea vârf de formă la acest concurs şi, totodată, un rezultat cât mai bun. Anul acesta a fost un an foarte bun pentru mine. După un sezon de sala în care am reuşit sa obţinem tot ce ne-am propus, a venit un sezon de aer liber, unde am avut în fiecare concurs sărituri foarte lungi, care ne dau speranţe pentru viitor. Momentul în care am obţinut calificarea pentru Campionatul Mondial de anul acesta a fost un moment triplu de fericire pentru că am reuşit cea mai bună performanţă din carieră, am realizat standardul de calificare pentru Campionatul Mondial, dar şi pentru Jocurile Olimpice din 2020”, a declarat, pentru situl Federaţiei de Atletism, Alina Rotaru.

Campionatul Mondial de la Doha va avea loc în perioada 27 septembrie - 6 octombrie.