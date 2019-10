Compania Naţională de Investiţii a publicat acest comunicat de presă ca urmare a solicitărilor venite din partea suporterilor echipei Rapid.

"În ceea ce priveşte reconfigurarea tribunei est, aceasta a avut la bază următoarele motive: respectarea cerinţelor de securitate la incendiu care prevăd asigurarea unei căi de acces în jurul clădirii pentru maşinile de intervenţii, de minim 4 m; respectarea cerinţelor urbanistice de retragere de la limita de proprietate (gardul către liniile CFR) şi indicatorii urbanistici similari cu cei ai vechii construcţii (POT, CUT, suprafeţe construite la sol, suprafeţe construite desfăşurate) respectarea şi prevederea tuturor funcţiunilor principale în tribuna vest (conform normelor UEFA), a impus mărirea amprentei tribunei vest, în special lăţimea acesteia, fapt ce a condus la translatarea terenului de joc către est (calea ferată) şi micşorarea spaţiului disponibil pentru edificarea tribunei est", au anunţat cei de la Compania Naţională de Investiţii.

Cei de la CNI au mai menţionat faptul că pe arenă vor fi amplasate elemente care vor evoca trecutul clubului Rapid.

”Elemente care să evoce trecutul clubului Rapid:

„Locomotiva” – poate fi amplasata o replica a acesteia in spatiul amenjat dintre stadion si bazinul de inot;

„Ceasul” – poate fi realizata o replica a acestuia (originalul a disparut anterior predaarii stadionului vechi) care sa se amplaseze pe fatada peluzei sud;

„Peretele legendelor” – la intrarea in peluza nord s-a prevazut amplasarea unui perete din tabla de otel perforat cu numele jucatorilor legendari si cu datele importante din istoria clubului;

„Peretele simbol” – la intrarea in peluza sud s-a prevazut amplasarea unui perete luminos cu elemente simbolice ale clubului Rapid;

In tribuna vest la parter s-a prevazut amplasarea spatiului muzeal al clubului

Peretii interiori ai tribunei vest vor fi placati cu imagini de mari dimensiuni evocand momente importante din istoria clubului (poze de epoca, meciuri memorabile etc.)”, se mai arată în comunicat.