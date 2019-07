Cele două nu au avut emoţii în primul tur, respectându-şi statutul de favorite. Halep a trecut de bielorusa Aliaksandra Sasnovich (36 WTA), scor 6-4, 7-5, după cinci game-uri realizate consecutiv în setul secund, în timp ce Buzărnescu s-a impus şi ea în minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, contra americancei Jessica Pegula (72 WTA).

Unica confruntare, acum 11 ani

Singura confruntare dintre Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu a avut loc în 2008, însă în circuitul ITF. Halep a câştigat duelul de la turneul Monteroni D’Arbia, disputat pe zgură, în Italia, cu un scor categoric: 6-3, 6-0. Cele două aveau la acel moment 16, respectiv 20 de ani.

Halep, palmares excelent împotriva româncelor

Constănţeanca conduce autoritar în majoritatea meciurilor directe disputate împotriva româncelor. Fostul lider mondial are 6-0 în confrunătirle cu Irina Begu, ultima întâlnire având loc în 2018, la Shenzhen. Halep conduce cu 1-0 şi în duelurile cu Monica Niculescu şi Alexandra Dulgheru, însă are un palmares mai slab împotriva Soranei Cîrstea. Jucătoarea din Târgovişte are 2-1, însă victoriile datează din 2008, respectiv 2010.

Semifinală vs. tur 3

Simona Halep este o prezenţă constantă în fazele superioare ale turneelor de Mare Şlem şi se află de aproximativ cinci ani, fără întrerupere, între primele zece jucătoare ale lumii. În schimb, Mihaela Buzărnescu a ajuns la cea mai bună clasare în 2018, la 29 de ani, după rezultate fantastice. Bucureşteanca a ajuns până pe locul 20, însă accidentarea gravă suferită la gleznă în luna august a anului trecut i-au cauzat o perioadă mai slabă.

Cel mai bun rezultat al Simonei la Wimbledon la Wimbledon a avut loc în urmă cu cinci ani, în 2014, când aceasta a ajuns până în semifinalele competiţiei. Acolo, românca a fost eliminată de Eugenie Bouchard, scor 6-7, 2-6. În schimb, cea mai bună performanţă a Mihaelei pe iarba din Marea Britanie a avut loc anul trecut, când a ajuns în turul al treilea, unde a pierdut în faţa Karolinei Pilskova, scor 3-6, 7-6, 1-6.

„Cea mai bună să câştige!”

După ce a trecut de americanca Jessica Pegula, Mihaela Buzărnescu a vorbit despre confruntare cu Halep din turul secund şi s-a declarat încântată de primul duel cu fostul lider mondial la un astfel de nivel: “Mă bucur că sunt într-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci în parte şi încerc să mă bucur cât mai mult. Acum o întâlnesc pe Simona, e un meci aşteptat de foarte mulţi de mult timp. Toţi ziceau "o să joci cu Simona". Iată că se întâmplă acum. Sper să fie un meci frumos şi cea mai bună să câştige. Mă bucur că suntem amândouă în turul second”.

De partea cealaltă, Halep a vorbit despre planurile sale pentru turneul de la Wimbledon, ferindu-se însă să menţioneze un obiectiv clar: “Scopul meu este să fiu pozitivă, totul depinde de atitudine. Am arătat astăzi (n. red. – luni) că pot lupta până la final şi să nu cedez. Dacă voi reuşi asta meci de meci, voi fi mulţumită., Nu pun presiune pe mine. Sunt motivată la fiecare turneu la care joc. Vreau doar să intru pe teren şi să văd cât de bună pot deveni anul acesta. Anul viitor poate voi încerca mai multe. Mă simt bine pe teren".

Foto: Hepta