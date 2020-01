Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat prestaţia lui Halep şi s-a declarat mulţumit de româncă.



„Această victorie este cu atât mai preţioasă, cu cât a fost obţinută mai greu, în primul tur al Australian Open. Astfel de meciuri propulsează mai ales jucătoarele şi jucătorii mari, aşa cum este şi Simona Halep.



La turneul precedent, cel de la Adelaide, Simoina nu era conectată la atmosfera de mare turneu, n-a fost în meci, în niciuna dintre cele două partide disputate acolo. Acum, şi putem spune că datorită lui Jennifer Brady, Simona 'is back în business'. Este conectată la tenisul de mare turneu”, a spus CTP la Digi Sport.



Am văzut nişte lucruri îmbucurătoare în acest prim meci. Spuneam după meciul cu Sabalenka că Simona trebuie să vină mai des în faţă şi aşa să se familiarizeze mai mult cu mingile jucate din apropierea fileului, în condiţii de presiune. Asta a făcut Simona acum, a fost extraordinar. A pus trei stopuri, toate reuşite, toate cu punct, dintre care la minge de set a avut curajul să pună scurtă cu reverul şi a câştigat punctul.



La tie-break, la 2-2, a pus o scurtă perfectă şi de acolo s-a desprins şi nu a mai lăsat conducerea. A reacţionat excelent la mingile scurte ale lui Brady. Asta i-a dat încredere şi echilibrul s-a rupt în sensul normal, este o diferenţă de clasă între cele două. Foarte bine jucat tactic, Simona a alternat mingile înalte cu cele joase, a variat jocul, pentru că cel mai rău este să joci cu Brady la şold, la nivel.



Are un serviciu foarte bun, are serviciu de top 10 Brady. Este foarte important acest meci de prim tur. Dacă ar fi câştigat Simona uşor pe mai multe greşeli ale adversarei, nu era bine", a mai declarat cunoscutul gazetar, pasionat el însuşi de tenis.



CTP a abordat şi subiectul sensibil al accidentării lui Halep: „Asta a fost mai degrabă o accidentare psihologică, că a cerut time-out-ul medical. Ea nu avea o accidentare care să o deranjeze cu adevărat. Pur şi simplu a pus palma pe pământ, contactul a fost cam dur, dar nu a fost afectată grav. Simona a procedat bine, te ajută psihic să chemi medicul şi să îţi facă un bandaj.



Lucrul cel mai important a fost întoarcerea lui Cahill şi că împreună vor face un sezon bun”.