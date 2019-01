Jasmine Lennard l-a numit "psihopat" pe Cristiano Ronaldo într-o postare pe Twitter, a ameninţat că va face dezvăluiri despre "adevărata faţă a lui Ronaldo" şi a promis că o va ajuta pe Kathryn Mayorga în cazul în care îl acuză de viol pe superstarul lui Juventus.

Englezoaica a umplut contul ei de Twitter cu acuzaţii la adresa fotbalistului. Chiar dacă au avut o relaţiue acum 10 ani, Jasmine susţine că a discutat cu fotbalistul şi în ultimele 18 luni: "Nimeni n-are nicio idee despre cine este cu adevărat Ronaldo. Dacă ar cunoaşte măcar jumătate din cum este el, oamenii ar fi îngroziţi".

Jasmine Lennard precizează că a fost "fată deşteaptă" şi că are înregistrări, care îl vor distruge pe câştigătorul a cinci "Baloane de Aur".

Ronaldo este acuzat de modelul american Mayorga că ar fi violat-o într-un hotel din Las Vegas. "După ce m-am gândit mult, vreau să mă adresez lui Kathryn Mayorga şi echipei sale de jurişti pentru a-i sprijini acuzaţia de viol împotriva lui Ronaldo. Nu mai vreau să trăiesc în minciună. Am de gând să fac totul pentru a o ajuta. Am mesaje şi înregistrări care sunt de nepreţuit pentru Kathryn şi pentru echipa sa. Voi dezvălui adevărata faţă a lui Ronaldo", susţine Lennard.

"Cine dracului crezi că eşti Cristiano?"

Who the hell do you think you are @Cristiano — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019

"Am primit ameninţări la adresa mea şi la adresa familiei mele. Am fost informată că eu şi copilul meu suntem urmăriţi de nişte detectivi angajaţi de el. Este suficient!"

I have had threats against me and my family I have been informed that a file was created on me to try and dig up dirt and that myself and my child are being being followed by detectives he hired. It’s enough. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019

"Am dovezi care arată că are probleme serioase cu capul. Toate minciunile din jurul copilului şi mamele copiilor lui. Este un bărbat care profită de puterea lui şi este un mincinos. Toată viaţa lui este o minciună. Este un psihopat nenorocit", sunt câteva dintre declaraţiile publice făcute de Jasmine Lennard, pe contul ei de Twitter.

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019

Aceasta şi-a făcut apariţia în lumea showbiz-ului prin participarea la emisiunea "Big Brother" din Marea Britanie.

Povestea Kathryn Mayorga - Cristiano Ronaldo

Totul a început odată cu dezvăluirile nemţilor de la publicaţia Der Spiegel, care au obţinut atât mărturia lui Mayorga, cât şi actul semnat de Ronaldo şi Kathryn prin care portughezul e de acord să-i plătească 375.000 de euro în schimbul tăcerii. Avocatul lui Mayorga a dezvăluit, ulterior, că a mai găsit o altă victimă a lui Ronaldo, pe care Cristiano ar fi forţat-o să întreţină relaţii sexuale în Londra, în 2009. După ceva timp, avocatul a vorbit şi despre existenţa altor două fete care au trecut prin această situaţie.

Ronaldo a negat orice acuzaţie, dar eforturile depuse de Leslie Stovall, avocata lui Mayorga, l-au determinat să angajeze unul dintre cei mai importanţi avocaţi din Statele Unite ale Americii şi să ia în serios procesul care-i poate distruge cariera şi reputaţia. Misiunea lui Cristiano Ronaldo ar putea fi uşurată de apariţia unei înregistrări video care ar putea demonstra că fotbalistul şi Mayorga s-au întors în clubul de noapte din Vegas, imediat după ce au întreţinut relaţii sexuale.

Acum, presa portugheză spune că, dacă imaginile vor fi găsite, cazul se va încheia: "După ce au întreţinut relaţii intime, Cristiano şi Kathryn au părăsit împreună hotelul şi s-au întors în acelaşi club unde s-au cunoscut. Investigatorii caută acum filmările de pe camerele de supraveghere de la acea vreme. Dacă ele mai există, atunci cazul este rezolvat", scriu portughezii.



"Ştiu că sunt un exemplu atât în teren, cât şi în afara lui. Zâmbesc mereu, sunt un om fericit, am o familie fantastică, sunt respectat, am tot ce îmi doresc. Restul nu contează. Avocaţii mei sunt încrezători, important este ca eu să îmi văd de fotbal şi de familia mea. În final, adevărul va ieşi la iveală", a fost singura reacţie a lui Cristiano pe marginea scandalului.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

Foto: Hepta