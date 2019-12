"Cel mai important trofeu pe care l-am câştigat în cariera mea este cel obţinut cu echipa naţională, Campionatul European cu Portugalia. Am râs, am plâns, am fost antrenor, am suferit. M-am îmbătat după meci. Am plâns atât de mult încât mă deshidratasem, am băut doar un pahat de şampanie şi eram puşin beat. De obicei nu beau, dar acea zi a fost foarte specială. Este cel mai important trofeu pentru mine", a povestit Cristiano Ronaldo, potrivit marca.com.

Jucătorul formaţiei Juventus a fost rugat să menţioneze o calitate şi un defect d-ale lui: "Sunt foarte inteligent şi nu am defecte. Sunt mereu profesionist.

După cum se ştie, am câştigat premiul de cel mai bun jucător din campionatul Italiei. Pentru moment eu sunt (n.red. - cel mai bun din Serie A), nu ştiu ce se va întâmpla în anul următor, dar acum eu sunt".

Ronaldo a povestit că cel mai important gol al lui este unul marcat împotriva actualei echipe: "I-am dat gol lui Buffon, a fost o reuşită foarte specială, pe un stadion frumos, jucând contra unei echipe mari. Publicul m-a aplaudat, a fost o seară specială".