12:25 "Nu mă afectează! Asta e România. Mă minunez şi eu. Aici e vorba de continuitate. Dacă un copil face clasa I şi după aceea face clasa a II-a şi tot aşa până în clasa a 12-a, înseamnă că el a făcut toate clasele. Nu altcineva.



Pe de o parte râd, pe altă parte plâng pentru că aşa ceva se întâmplă în România, în ţara mea! Voi ataca decizia la Curtea de Apel pentru că vreau să văd până unde se poate merge! Dacă şi la Curtea de Apel se menţine decizia, înseamnă că toţi suntem nebuni şi proşti. Înseamnă că totul globul este idiot şi doar judecătorul este deştept", a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro, care a vorbit şi despre efectul pe care o să-l aibă această decizie asupra echipei sale, FCSB:



"Doar pierdem 2 puncte la coeficientul UEFA! Le aveam pentru că aveam Cupa Campionilor în palmares. Dar nu mă deranjează. Asta e România! Pierde o echipă românească la coeficient. Cei de la CSA nici nu au ce să facă cu palmaresul. Dacă vor să promoveze şi fac societate pe acţiuni şi se asociază cu un privat, o să contest decizia.



Nu poate acea societate să preia palmaresul Stelei. Dacă eu nu am putut, acea societate de ce să poată? Dar nu mă mai enervez. Asta e ţara noastră şi trebuie s-o iubim".



De cealaltă parte, juristul clubului CSA Steaua, Florin Talpan, a precizat pentru ProSport că Gigi Becali nu are nicio şansă în câştigarea apelului.



"Nu are nicio şansă. Dacă cei de la Minister mă vor schimba normal că se poate întâmpla ceva urât. Aceste comisii de control sunt puse să mă sancţioneze. Eu am ajuns să mă judec cu direcţia juridică a Ministerului. Vă daţi seama în ce situaţie sunt? În ce ţară trăim oare?", a spus Florin Talpan, pentru ProSport.

Ştirea iniţială. CSA Steaua a câştigat procesul pentru palmares cu Gigi Becali. Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a câştigat procesul pentru palmares cu FCSB.

Tribunalul Bucureşti a stabilit că palmaresul Steaua aparţine CSA Steaua din 1947 – 2004.

Este hotărâre din primă instanţă, dar Gigi Becali se poate îndrepta spre Curtea de Apel.

Armata a deschis vineri, 29 decembrie 2017, ultima mare ofensivă în Justiţie care mai rămăsese neiniţiată împotriva FC FCSB şi a lui Gigi Becali, din lungul război pentru Steaua

În toate intervenţiile publice ale lui Becali, dar şi în actele oficiale ale FC FCSB, se menţionează că această echipă este continuatoarea echipei Steaua şi că deţine Cupa Campionilor din 1986 şi Supercupa Europei din 1987. Argumentul era folosit de simpatizanţii lui Becali, care invocau faptul că Armata evita un proces tocmai pentru că ştia că va pierde.

FCSB, 5 titluri în Liga 1 Betano

Armata a solicitat instanţei recunoaşterea proprietăţii CSA Steaua asupra a 21 de titluri de campioană a României, 22 de Cupe ale României, 4 Supercupe ale României, a Cupei Campionilor Europeni din 1986, a Supercupei Europei din 1987.

Victoria lui Tapan este sinonimă cu dezastrul pentru vicecampioana României. FC FCSB rămâne cu cinci campionate (2005, 2006, 2013, 2014, 2015), trei Cupe ale României (2011, 2014, 2015) şi două Supercupe ale României (2006 şi 2013) – adică performanţele obţinute din 2004 până acum.

Până acum, CSA Steaua, reprezentată de juristul Talpan, a câştigat toate dosarele contra lui Becali şi FC FCSB. Cele mai importante sentinţe au fost cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, emisă în decembrie 2014, care a anulat marca Steaua înregistrată de Gigi Becali, apoi cea a Curţii de Apel, din decembrie 2016, prin care lui Gigi Becali i se interzicea să mai folosească, pentru clubul său, numele Steaua.

Toate contraatacurile iniţiate de Becali au eşuat: instanţele au respins definitiv cererea latifundiarului de a anula marca Steaua înregistrată de Armată şi solicitarea de a suspenda executarea sentinţei date de Curtea de Apel în decembrie 2016.