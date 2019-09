Producătorul german a optat pentru un design colorat, folosind nuanţe de albastru, portocaliu sau galben. De asemenea, au fost păstrate tradiţionalele stele, care, de această dată, au fost mărite şi conturate cu negru.

Mingea va fi folosită doar în grupele Ligii Campionilor, urmând, ulterior, să prezinte un nou model pentru etapele eliminatorii ale competiţiei.

Mingea va fi folosită pentru prima dată, marţi, la partide precum cea dintre Barceona şi Borussia Dortmund sau dintre Liverpool şi Napoli.

Adidas unveil new, multi-coloured, Peaky Blinders-themed Champions League ball. Saying:



'F*ck it, pretty soon everything will be Peaky Blinders related so might as well get used to it.' pic.twitter.com/QiVdtSDYCX