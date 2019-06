Fundaşul brazilian, care se află acum cu echipa naţională în timpul competiţiei Copa America, a scris:

"Astăzi închid un alt capitol din viaţa mea, un capitol alcătuit din victorii, din experienţă acumulată şi evoluţie. Vreau să îi mulţumesc familiei PSG pentru că mi-au dat şansa să scriu şi eu o pagină din istoria acestui club. Mulţumesc tuturor celor din staff pentru afecţiune, pentru respect şi pentru implicare, începând cu prima zi.... Acest club este puţin mai special.

Au fost doi ani în care am încercat să mă reinventez încontinuu pentru a-mi îndeplini misiunea, dar în viaţa totul are un început, o creştere importantă şi un sfârşit, iar acum am ajuns în acel moment.

Îmi cer scuze dacă nu am fost la înălţime în anumite momente, îmi cer scuze dacă uneori am greşit, dar am încercat mereu să dau maximul. Mulţumesc tuturor colegilor mei pentru clipele petrecute, pentru momentele în care am râs împreună, dar şi pentru plictiseala la care am fost supus datorită spiritului vostru. Vă îmbrăţişez pe toţi şi sper că nu vă va fi dor de nebuniile mele".

Cum arată viitorul fundaşului de 36 de ani?

Până în urmă cu câteva zile viitorul lui Dani Aleves era un mister, fundaşul declarând:

"Nu ştiu ce se va întâmpla, totul depinde de ofertele pe care le voi primi. Vreau o echipă care să ştie într-adevăr cum să lupte pentru a-şi atinge obiectivele".

Presa din Italia scrie că apărătorul, care a evoluat mai mulţi ani în Spania, la Sevilla şi Barcelona, un an în Italia la Juventus, iar alţi doi în Franţa, la PSG, ar putea ajunge în Anglia, în Premier League, la Manchester United.