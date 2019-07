Potrivit sport.ro, suma de transfer se ridică la 10 milioane de euro.

"Ianis are o tehnică extraordinară, poate lovi mingea cu ambele picioare şi are o tehnică de lovire a balonului excelentă. Este un jucător creativ, mereu căutat pe teren, cu mult curaj şi iniţiativă. Hagi a avut un sezon excelent la FC Viitorul: 39 de meciuri, 14 goluri, opt pase decisive. Asta i-a adus interesul multor cluburi importante ale Europei.

Ianis a strălucit recent şi la Campionatul European U21, unde a ajuns până în semifinale cu România. KRC Genk este fericită că Hagi a ales proiectul lui Genk. Bine ai venit şi mult succes, Ianis!", a fost mesajul postat de campioana Belgiei postat pe site-ul oficial.

Ianis Hagi a adunat aproape 90 de partide oficiale în tricoul Viitorului, iar acum e gata pentru a doua aventură europeană. În perioada 2016-2018, Ianis a fost legitimat la Fiorentina, însă n-a reuşit să se impună la italieni.

La Genk este legitimat şi Vladimir Screciu, fost jucător la Craiova, care însă a avut mari bătăi de cap din cauza unei accidentări.

Gheorghe Hagi: Am refuzat o ofertă de trei-patru ori mai mare pentru Ianis



KRC Genk, campioana Belgiei, a anunţat, vineri, transferul lui Ianis Hagi, de la FC Viitorul. Mijlocaşul ofensiv a semnat un contract valabil până în 2024, iar Gheorghe Hagi, tatăl şi antrenorul lui Ianis, a oferit detalii legate de transferul mijlocaşului.



Gheorghe Hagi se declară mulţumit de decizia clubului şi a povestit cum au decurs negocierile cu formaţia belgiană. În plus, manager-ul tehnic de la Viitorul a anunţat că suma de transfer este mai mică de 10 milioane de euro, fiind refuzată o ofertă din Rusia de chiar trei-patru ori mai mare decât cea de la campioana Belgiei. În plus, Viitorul a păstrat procente dintr-un viitor transfer.



"Ianis a semnat contractul astăzi, la prânz. Contractul este pe cinci ani, dar cel mai important este că jucătorul este fericit. Noi credem că este o alegere corectă pentru progresul lui, este o echipă care se luptă pentru câştigarea campionatului, joacă în Europa, este un club care a crescut foarte mult în ultimii ani.



Noi discutam cu Genk de foarte mult timp. Am discutat dinaintea Campionatului European. Şi cu cei de la Genk, dar şi cu celelalte cluburi. Au fost 3-4 cluburi care l-au dorit pe Ianis. Genk este o echipă care creşte jucători, ţara este cu un nivel de trai foarte ridicat, iar lotul echipei este foarte puternic. În plus, antrenorul l-a dorit pe Ianis. A discutat chiar el cu Ianis în timpul Campionatului European. N-a fost o decizie uşoară. Dacă era uşoară, o luam de mult.



Au fost mai mulţi factori, chiar şi cel financiar. Ianis a luat decizia şi noi am ţinut cont de ea. Antrenorul mi-a spus că-l doreşte foarte mult pe Ianis. Aşa cum l-au vrut şi celelalte echipe. Noi n-am ales banii. Şi clubul, şi jucătorul, ambele părţi au pierdut foarte mulţi bani. Dar nu asta contează acum. Vom vedea dacă am ales corect. Dar v-a spus şi Popescu. Era o ofertă de 3-4 ori mai mare venită din Rusia.



Viaţa e făcută din oportunităţi şi decizii. Jucătorul îşi dorea foarte mult acest lucru, iar noi am fost de acord cu el. Nu există garanţia că Ianis va juca. Jucătorul a fost dorit şi atât. Nu există garanţii. E dorinţă, nu garanţie. FC Viitorul şi-a păstrat procente şi dintr-un viitor transfer. Oferta nu s-a ridicat la pretenţiile noastre financiare, dar asta e. Nu a mai contat acest aspect", a declarat Gică Hagi, la Telekom Sport