22:50 Gheorghe Hagi: Să dea Domnul să le meargă mai bine ca nouă

Hagi a lăudat prestaţiile jucătorilor lui Mirel Rădoi şi speră ca actuala naţională U21 să depăşească în viitorul apropiat performanţele „Generaţiei de Aur” din care a făcut parte şi alături de care a ajuns până în sferturile de finală la Campionatul Mondial din 1994.

„Au muncit foarte bine, au calitate individuală. Jocul de echipă, sacrificiu. E destinul lor, să dea Domnul să le meargă mai bine ca nouă. Echipa câştiga trofee, jucătorii fac diferenţa. Îşi fac un drum în viaţă, încep toţi românii să-i respecte. Rămân aici să mai analizez meciurile. Văd că nu e mare diferenţă între jucătorii englezi şi cei români. Nimic nu e mult pentru ei. Să se odihnească, să poată face mai multe. Noi am avut ghinion, generaţia noastră (n.red. - Generaţia de Aur), dar ei pot face mai mult. Atunci a fost şi ghinion, aşa a fost destinul, dar am lăsat loc de 'bună ziua', că dacă ieşeam noi campioni, nu mai era loc, dar aşa pot ei să ne depăşească", a spus Gică Hagi la Digi Sport.

Hagi a continuat: „Radu a scos o minge fabuloasă, a venit calitatea lui Coman, de care eram convins şi s-a convins şi patronul Stelei. Cred că suntem calificaţi! Ei să meargă la victorie, Mirel se va gândi la strategie. Să aibă putere, să-şi folosească mintea. Dă echipei siguranţei, le transmite linişte şi putere, Mirel. E foarte important pentru o echipă tânără. Aurul României sunt jucătorii tineri, eu am înţeles asta, mi-a zis cineva şi asta fac!”.

22:38 Mirel Rădoi: E o victorie istorică, sunt în stare de şoc

Rădoi a apărut extrem de bucuros în faţa microfonului: „Mă bucur că băieţii au înţeles foarte rapid ce trebuie făcut. Eu mă simt obosit, mă gândesc cum se simt băieţii. În momentele grele, mai ales după a doua egalare, suporterii au început să ţipe de parcă erau România. E cea mai bucurosă seară din cariera mea. Jucătorii simt această emulaţie şi această energie pozitivă. Poate de asta şi trec peste momentele dificile.”

„Cu toţii ne vom bucura în această seară de parcă am câştigat o finală. Mâine vom începe să pregătim meciul cu Franţa. E o victorie istorică, trebuie să sărbătorim. Nu putem trece peste ea. N-am avut forţa să le mai vorbesc în vestiar, sunt încă în stare de şoc, nu-mi găsesc cuvintele", a spus Mirel Rădoi, după victoria cu Anglia, la microfonul FRF TV.

22:03 Florin Coman: Nu am mai trăit niciodată aşa ceva

Florin Coman, fotbalistul care a realizat o „dublă”, a comentat: „A fost un meci foarte greu, am reuşit să câştigăm din fericire. Un joc cu intensitate mare şi ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Simţeam că suntem împinşi de public de la spate, după ce am primit goluri atât de repede, venite după ce noi marcam. Nu am mai trăit aşa ceva niciodată. Rezultatul e cel mai important, a venit timpul să fim răsplătiţi. Ne mai bucurăm diseară, dar după ne gândim la meciul cu Franţa”.

21:57 Ianis Hagi: Au trecut doar două meciuri, mai avem destule resurse

„Gândul nostru a fost să câştigăm meciul. Un egal îi scotea din calcule pe ei, dar ne făceau şi nouă viaţa grea cu Franţa. Când ai speranţe că se poate câştiga meciul, mergi până la capăt. Încerci să marchezi acel gol în plus şi să ieşi învingător. Au trecut doar două meciuri, mai avem destule resurse. Îl ştiu pe Coman de la 11 ani, ştiu ce talent are. Sezonul acesta la FCSB a fost unul incredibil. Vreau să-l văd mai sus pentru că merită, munceşte şi îşi vede de treaba lui. Este un copil talentat, care, ca şi noi taţi, trage până la capăt. Nu contează cine începe, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus fizic, mental şi tactic", a declarat Ianis Hagi.

21:52 George Puşcaş: Cred că s-a descoperit o nouă generaţie de fier

„Am rămas fără voce. Prea multe emoţii trăite, nu mă gândeam niciodată că o să marcăm patru goluri. Nu ştiu ce să vă zic, s-au văzut emoţiile jucătorilor, românilor. Cred că s-a descoperit o nouă generaţie de fier. Când am început să marcăm cred că s-au descoperit resursele. Alergasem toţi foarte mult. Pur şi simplu, din adrenalina avută cred că niciunul dintre noi nu a vrut să iasă de pe teren”, a declarat Puşcaş.

21:33 După o primă repriză fără gol marcat, România a deschis scorul în minutul 76, prin George Puşcaş. Gray a egalat trei minute mai târziu, iar Ianis Hagi a readus tricolorii în avantaj în minutul 85. Englezii au egalat din nou, prin Abraham, în minutul 77, însă Coman, cu două goluri, în minutele 89 şi 93, a adus o victorie mare României, scor 4-2.

Clasamentul Grupei C:

1. România 6p

2. Franţa 3p

3. Anglia 0p

4. Croaţia 0p

România - Anglia, la EURO U21 19, cele mai importante momente:

21:20 4-2 pentru România, în prelungiri! Florinel Coman a marcat din nou în minutul 90+3.

21:16 România conduce cu 3-2, în minutul 88, prin golul marcat de Florinel Coman.

21:11 Ianis Hagi duce scorul la 2-1 pentru România, în minutul 85.

21:06 Englezii au egalat, în minutul 79, prin Demarai Gray.

21:02 George Puşcaş a înscris în minutul 76 din penalty. Scorul este 1-0 pentru România.

Echipele de start:

România U21: I. Radu - Cr. Manea, Nedelcearu, Paşcanu, Fl. Ştefan - Cicâldău, Băluţă - Man, I. Hagi, A. Ivan - G. Puşcaş

Rezerve: Căbuz, Vlad - Boboc, F. Coman, Petre, Grigore, Dragomir, Ghiţă, Nedelcu, A. Rus, Ciobanu, Olaru

Selecţioner: Mirel Rădoi

Anglia U21: Henderson - Dasilva, Clarke-Salter, Kenny, Tomori - Dowell, Barnes, Gray - Mount, Calvert-Lewin, Maddison

Rezerve: Gunn, Woodman - Wan-Bissaka, Solanke, Foden, Sessegnon, Kelly, Konsa, Gibbs-White, Nelson, Abraham

Selecţioner: Aidy Boothroyd

În prima rundă, România a învins Croaţia, scor 4-1, în timp ce Franţa a trecut de Anglia, scor 2-1. Vineri, de la ora 22:00, se va disputa meciul dintre Franţa şi Croaţia. În faza semifinalelor se vor califica primele clasate din fiecare grupă şi cel mai bun loc secund.

