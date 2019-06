În palmaresul său figurează Torres a câştigat Liga Campionilor şi Cupa Angliei, cu Chelsea, Liga Europa cu Atletico, iar alături de naţionala Spaniei e dublu campion european şi campion mondial.

"Mi-am ascultat corpul. Nu mă mai bucuram atât de mult ca înainte şi cred că lucrul cel mai cinstit pe care trebuie să-l fac este să plec, acum. Vreau să părăsesc fotbalul cu conştiinţa curată. Mă simt mândru de tot ce am realizat, de toate echipele la care am jucat, de marii jucători cu care m-am confruntat.

Am fost suficient de norocos să fi jucat pentru câteva dintre cele mai bune echipe din lume şi să câştig câteva dintre cele mai importante trofee. Am avut momente dificile, dar am fost întotdeauna înconjurat de oameni buni. Am avut mulţi oameni în jurul meu care m-au ajutat şi ei vor continua să o facă în viitor", a spus Torres, într-o conferinţă de presă, conform marca.com.

Deocamdată nu ştie ce carieră va alege, opţiuni fiind ca antrenor sau în administrativul unui club: "Le studiez pe amândouă. Sunt sigur că va fi ceva legat de fotbal, deoarece fotbalul a fost viaţa mea şi cred că mai pot oferi multe acestui sport. Atletico Madrid este viaţa mea şi probabil ne vom conecta într-un fel în viitor, nu imediat.

Nu mă voi întoarce acolo doar ca să fac prezenţă, dacă mă întorc o voi face pentru lucruri măreţe, să duc clubul la următorul nivel. Asta necesită timp, nu am experienţa, cunoştinţele de management, am nevoie de timp să mă pregătesc pentru cele mai mari provocări".