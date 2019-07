Nu este pentru prima dată când Kate Middleton şi Meghan Markle urmăresc împreună un meci de tenis. Soţiile prinţilor William şi Harry au participat şi anul trecut la Grand Slam-ul britanic.

La meciul de pe Terenul Central participă numeroase personalităţi, printre care şi premierul Theresa May.

Live reactions to the level of tennis on show 😮#Wimbledon pic.twitter.com/NmOgTnGAYY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Vizita neaşteptată a lui Meghan la meciul Serenei Williams de săptămâna trecută a stârnit numeroase controverse, atunci când ofiţerul de protecţie regală a spus vizitatorilor că nu le este permis să facă fotografii pentru că ducesa doreşte discreţie. Însă, un fan Wimbledon, pe nume Hasan Hasanov, a realizat un selfie şi a fost abordat de un membru al gărzii regale care l-a avertizat să nu mai facă fotografii.

”Nu am avut nicio idee că este acolo. Sincer, nu eram deloc interesat să fac o fotografie cu Meghan, Harry sau alt membru al familiei regale şi, dacă aş fi vrut să fac o poză, aş fi cerut permisiunea mai întâi”, a declarat Hasan Hasanov pentru The Sun. ”Eram mult mai interesat să îl filmez pe Roger Federer în acţiune. Mi se pare o nebunie pentru că tot ce am făcut a fost să îi trimit un selfie soţiei mele Olga. Mă aflam în cel mai bun loc pe care l-am avut vreodată la Wimbledon şi am vrut să mă laud pentru că nu a vrut să se dea jos din pat şi să vină cu mine”, a mai explicat Hasanov.