„Felicitări, Simona Halep pentru câştigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie excepţională pentru tenisul românesc, pentru România!”, a scris Klaus Iohannis, sâmbătă, pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj de felicitări Simonei Halep pentru câştigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon, precizând că victoria ei a umplut inimile românilor de bucurie şi mândrie.

„Felicitări campioanei României! Felicitări, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie şi mândrie!”, a scris Viorica Dăncilă, sâmbătă, pe Facebook.

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat că victoria Simonei Halep i-a făcut din nou pe români mândri de ea, aceasta dovedind tuturor „clasă la acest mare turneu de la Wimbledon”.

„Felicitări, @Simona_Halep! Încă o dată ne-ai făcut mândri de tine! Simona Halep a dovedit tuturor clasă la acest mare turneu de la #Wimbledon!”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, pe Twitter.

De asemenea, preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a scris pe Facebook: „Bravo, Simona! Eşti o mare campioană! Şi reprezinţi un vis de generaţii al sportului românesc! Mulţumim pentru tot!!!”.

Fosta mare gimnastă din România, Nadia Comăneci, a caracterizat-o sâmbătă drept „regina ierbii” pe Simona Halep, după ce aceasta a câştigat turneul de Mare Şlem de la Wimbledon.

„Regina ierbii @simonahalep @wimbledon champ”, a scris Nadia Comăneci, sâmbătă, pe Facebook.

Marele fost fotbalist al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria de la Wimbledon, mulţumindu-i că duce numele României în elita sportului mondial.

„Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial! 🇷🇴👏”, a scris legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, pe Facebook.

Ion Ţiriac, preşededintele Federaţiei Române de Tenis, a lăudat jocul româncei.

Ion Ţiriac s-a declarat încântat de jocul Simonei Halep în finala contra americancei Serena Williams şi a scos în evidenţă calităţile excelente ale sportivei din România.

„Ştiam că dacă va trece de câteva tururi va putea să ajungă sus, s-a antrenat foarte bine în turneu. Nu a jucat grozav la începutul anului, dar aici, după primele trei-patru meciuri, am văzut că merge din ce în ce mai bine. Dacă poţi să o deplasezi pe Serena în teren ai o şansă mare.

Simona a folosit mai mult propriile sale arme, are un talent ieşit din comun, reverul cu două mâini în lungul liniilor. Simona este o jucătoare foarte rapidă, dar nu se deplasează încă suficient de bine, a progresat însă la acest turneu, a jucat cum nu mă aşteptam, a jucat ce trebuia. E momentul ei, al familiei ei şi toţi ne bucurăm pentru acest succes al Simonei”, a declarat Ţiriac, la capătul finalei feminine, care a durat doar 55 de minute.

Simona Halep este prima sportivă din România care câştigă turneul de mare prestigiu de la Wimbledon.

Contul de Twitter al Wimbledon a transmis primul mesaj, sâmbătă, după ce Simona Halep a devenit campioana turneului britanic, în 2019. Englezii au felicitat-o pe prima româncă care a reuşit să câştige la All England Club.

„Trăiască Halep! Românca devine noua noastră campioană, după ce a învins-o pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în urma unei performanţe magice la Wimbledon”, a transmis turneul britanic, la finalul meciului dintre Simona Halep şi Serena Williams.

Hail Halep 🇷🇴



The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny