Ora 17.40 Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil. Trebuie doar să-ţi scoţi pălăria în faţa ei

„Simona a jucat incredibil. A fost incredibil nivelul ei. Când o jucătoare e la acest nivel, trebuie doar să îţi scoţi pălăria şi să o feliciţi pentru ceea ce realizează. Eu mă bucur de acest sport. Îmi place să joc aici. E cu adevărat entuziasmant. Echipa mea e minunată. Le mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-au oferit de-a lungul timpului”, a spus Serena Williams, la finalul finalei de la Wimbledon.

Ora 17.25 Halep: Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost visul mamei mele

Simona Halep a devenit, sâmbătă, prima românca care a câştigat titlul la Wimbledon, iar noua campioană a turneului britanic a oferit, la finalul meciului cu Serena Williams, primele reacţii.

„Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar...”

Momentul în care Simona Halep devine câştigătoarea Wimbledon 2019

Ora 17.00 Simona Halep câştigă pentru prima oară trofeul de la Wimbledon şi al doilea titlu de Grand Slam

Simona Halep a câştigat, sâmbătă, primul său trofeu la prestigiosul turneu de la Wimbledon, după ce a învins-o categoric pe marea campioană Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Jucătoarea de tenis din România obţine astfel cel de-al doilea său titlu la un turneu de Grand Slam.

Simona Halep a obţinut al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, după cel de la Roland Garros, din 2018. De partea cealaltă, Serena Williams rămâne cu cele 23 de astfel de distincţii în carieră, cu unul mai puţin faţă de recordul absolut deţinut de Margaret Court.

Ora 16.36 Românca a câştigat primul set cu 6 - 2

Simona Halep (7 WTA) a câştigat primul set al finalei feminine de la Wimbledon, contra americancei Serena Williams (10 WTA). Românca s-a impus cu 6-2, după doar 26 de minute.

Spectatori de rang înalt la finala Wimbledon 2019

Ora 16.32 Halep vs. Williams: Românca conduce primul set de 5 - 2

Ora 16.28 Simona Halep conduce primul set cu 4 - 1

Simona Halep (7 WTA) are un start perfect de meci în finala feminină cu Serena Wiiams (10 WTA). Românca şi-a adjudecat primele patru game-uri şi conduce cu 4-1.

Ora 16.17 Halep a început finala cu un break

Simona Halep (7 WTA) a început excelent finala feminină de la Wimbledon, contra americancei Serena Williams (10 WTA). La primul game al jocului, constănţeanca a câştigat pe serviciul adversarei, luându-şi un avantaj important.

Ştire iniţială

Victoria Simonei s-a întâmplat la Turneul Campioanelor din 2014 (scor: 6-0, 6-2).

Traseul până în finală al Simonei Halep:

turul 1: 6-4,7-5 cu Aliaksandra Sasnovici (Belarus, 36 WTA)

turul 2: 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzărnescu (România, 53 WTA)

turul 3: 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus, 40 WTA)

optimi: 6-3, 6-3 cu Cori Gauff (SUA, 313 WTA)

sferturi:7-6 (4), 6-1 cu Shuai Zhang (China, 50 WTA)

semifinale: 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina (Ucraina, 8 WTA)

Traseul până în finală al Serenei Williams:

turul 1: 6-2, 7-5 cu Giulia Gatto-Monticone (Italia, 161 WTA)

turul 2: 2-6, 6-2, 6-4 cu Kaja Juvan (Slovenia, 133 WTA )

turul 3: 6-3, 6-4 cu Julia Goerges (Germania, 17 WTA)

optimi: 6-2, 6-2 cu Carla Suarez Navarro (Spania, 31 WTA)

sferturi: 6-4, 4-6, 6-3 cu Alison Riske (SUA, 55 WTA)

semifinale: 6-1, 6-2 cu Barbora Strycova (Cehia, 54 WTA)

Simona Halep pare că se simtă foarte stăpână pe situaţie, afirmând la conferinţa de presă după meciul din semifinale cu Svitolina: „Am învăţat din aceste partide că am şansa mea. Acum, sunt convinsă că pot să o înving pe Serena.”

Pentru sportiva din Statele Unite ale Americii, care va împlini 38 de ani în luna septembrie, va fi a 11-a finală disputată la All England Club. Serena Williams a pierdut doar trei dintre acestea (2004, 2008 şi 2014), şi a triumfat în celelalte şapte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016).

De partea cealaltă, Simona Halep se află la prima prezenţă în finala de la Wimbledon, în această ediţie depăşindu-şi cel mai bun rezultat, obţinut în 2014, semifinală pierdută contra lui Eugenie Bouchard. De asemenea, constănţeanca are un singur titlu de Mare Şlem în palmares, obţinut în 2018, la Roland Garros.

În cazul unei victorii sâmbătă, Serena Williams va deveni jucătoarea cu cele mai multe turnee de Mare Şlem câştigate, egalând-o pe Margaret Court. În prezent, americanca are 23 de astfel de titluri (şapte la Australian Open, trei la French Open, şapte la Wimbledon şi şase la US Open).

