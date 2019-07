Gauff a avut câteva victorii de răsunet pe iarba din Marea Briatanie (în faţa lui Venus Williams şi Polona Hercog), iar Halep a jucat la potenţial maxim. După ce ambele jucătoare şi-au cedat game-ul pe primul serviciu, românca a început să forţeze şi s-a distanţat, graţie a două break-uri, reuşind să închidă cu 6-3. În manşa secundă, Halep a pierdut din nou un serviciu, dar a bifat două break-uri, ultimul la mijlocul setului şi a închis partida după o oră şi 17 minute.

A step too far for Coco Gauff - but what a memorable ride it's been 🎢@Simona_Halep ends the 15-year-old's run to move into the quarter-finals at #Wimbledon pic.twitter.com/7IO43ZEO8b