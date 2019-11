"Nu sunt dezamăgită, mai ales dacă e să compar acest an cu 2018. Dar trebuie să recunosc că am avut multe suişuri şi coborâşuri. Poate pentru că am fost în top timp de şase ani şi nu m-am odihnit niciodată mai mult de trei săptămâni", a spus Halep, conform site-ului tennisworlditalia.com.

Simona Halep a câştigat în 2019 cel de-al doilea turneul de Grand Slam din cariera ei, Wimbledon, unde s-a impus în faţa americancei Serena Williams. La Turneul Campioanelor, ultima competiţie la care a participat, a fost eliminată încă din faza grupelor.

Jucătoarea din Constanţa, care a încheiat anul pe locul patru în ierarhia mondială, a reînceput colaborarea cu Darren Cahill şi are gânduri mari pentru 2020.

"Încep să resimt oboseala, atât psihic, cât şi fizic", a adăugat Simona Halep, care a continuat: "La finalul sezonului, am simţit că mă prăbuşesc, chiar dacă e destul de normal la acest nivel. Dar sunt optimistă în perspectiva anului 2020, am motivaţie să joc bine".