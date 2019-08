După un prim set greu, în care Marie Bouzkova a reuşit să o surprindă cu execuţii tari spre dreapta româncei şi câteva ruperi de ritm eficiente, Simona Halep a decis să pună capăt meciului, felicitându-şi adversara după aproximativ 50 de minute de joc.

„În mod cert, nu aşa îmi doream să plec de la Rogers Cup, dar sunt bucuroasă pentru săptămâna minunată pe care am avut-o aici şi vreau să le mulţumesc incredibililor fani de la Toronto - v-am auzit în seara asta!”, a scris Simona Halep, pe Twitter, după retragere.

Marie Bouzkova (91 WTA), care câştigase primul set cu 6-4, s-a calificat astfel în semifinala cu Serena Williams.

Simona Halep va rămâne pe poziţia a patra în clasamentul mondial după Rogers Cup, fiind programată să joace săptămâna viitoare la Cincinnati, apoi, după o săptămână de pauză, la US Open.

Ultimul abandon al Simonei Halep într-o partidă oficială se înregistra la finalul lunii septembrie, anul trecut, la Beijing, tot la finalul unui prim set pierdut, 1-6, în faţa tunisiencei Ons Jabeur, locul 116 WTA la momentul respectiv.

Simona Halep: Am avut dureri mari, d-asta am decis să mă retrag

Simona Halep a rezistat doar 46 de minute în sferturile de finală de la turneul Rogers Cup. Fostul Lider mondial s-a retras după ce a pierdut primul set, 4-6, în faţa jucătoarei din Cehia Marie Bouzkova, din cauza problemelor la tendonul piciorului stâng.

„Am aceste dureri din primul meci, suprafaţa este destul de dură. Am venit după o pauză, am avut dureri mari astăzi, de aia am decis să mă retrag. Cred că fost o decizie inţeleaptă, nu avea rost să forţez, un set a fost bun ca sa văd că simt bine jocul", a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.

Sportiva din Constanţa este înscrisă şi pe tabloul principal de la Cincinnati, acolo unde ar debuta miercuri, 14 august.

„Se pare că voi juca miercuri, am timp să mă recuperez, voi merge la doctor mâine, când ajung acolo. Voi face investigaţii, dar şi un tratament destul de bun şi de puternic, pentru picior. Vom vedea, nu ştiu ce să vă spun acum", a mai spus Simona Halep, care îşi va păstra locul patru în lume de luni, 12 august.

Marie Bouzkova, despre Halep: Sper să nu fie nimic serios, să termine sezonul în forţă

Simona Halep a rezistat doar 46 de minute în sferturile de finală de la turneul Rogers Cup. Fostul Lider mondial s-a retras după ce a pierdut primul set, 4-6, în faţa jucătoarei din Cehia Marie Bouzkova, din cauza problemelor la tendonul piciorului stâng.

După câştigarea meciului, sportiva în vârstă de 21 de ani, care o va întâlni în semifinale pe Serena Williams, a precizat că era pregătită să dea totul pentru a câştiga în faţa lui Halep.

„Mă aşteptam ca setul al doilea să fie mult mai dificil decât primul, eram pregătită să lupt. Din nefericire, Simona s-a retras, sper să revină cât mai curând, să nu fie nimic serios şi să poată termina sezonul în forţă", a spus Marie Bouzkova, pentru Digi Sport, care a vorbit şi despre următoarea înfruntarea de la Rogers Cup:

„Serena este idolul meu, sunt fericită să joc acest meci, sper să lupt împotriva ei şi să fie un meci bun".

Foto: Hepta