„După puţin timp (bine, mult timp 😂) de discuţii cu echipa mea, sunt bucuroasă să anunţ că donez 2.000 de dolari pentru victimele incendiilor, fiindcă l-am enervat «doar» de 10 ori pe Darren Cahill în timpul meciului de astăzi. Nu e un început rău?”, a scris Simona Halep, marţi, pe Twitter.

Pe 5 ianuarie, sportiva s-a alăturat jucătorilor de tenis, dar a venit cu o altă modalitate de a strânge bani.

„Ei bine, ştiţi că eu iubesc Australia, dar, de asemenea, ştiţi că nu dau mulţi aşi 😜 Aşa că având în vedere că vreau să ajut, promisiunea mea este aceasta... de fiecare dacă de câte ori îl voi enerva pe Darren Cahill în timpul meciurilor din Australia, o să donez 200 de dolari. În acest fel o să strâng mult mai mulţi bani”, scria atunci Simona Halep, pe contul ei de Twitter.

În aceeaşi zi, Darren Cahill a anunţat că se alătură şi el sportivilor care vor să doneze bani pentru a ajuta victimele incendiilor din Australia. Antrenorul Simonei Halep i-a făcut „jocul” elevei sale şi a spus că va dona şi el câte 50 de dolari ori de câte ori fostul lider mondial îşi va pierde cumpătul în timpul meciurilor.

Simona Halep (4 WTA) a disputat marţi, la WTA Adelaide, primul meci din acest an la simplu. Românca a trecut în două seturi de australianca Ajla Tomljanovic (52 WTA), scor 6-4; 7-5. Meciul a durat o oră şi 38 de minute.

Ea va juca în sferturile de finală împotriva învingătoarei din partida Aryna Sabalenka (Belarus; 12 WTA) - Bernarda Pera (SUA; 70 WTA).

Prezenţa în sferturile de finală de la WTA Adelaide este recompensată cu 22.400 de dolari şi 100 de puncte.

