Sportiva din Statele Unite ale Americii nu a avut emoţii în a doua semifinală a zilei, cedând doar trei game-uri. Meciul s-a încheiat după 59 de minute.

Astfel, Serena Williams s-a calificat în finala de la Wimbledon, competiţie pe care a câştigat-o de şapte ori în carieră: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016. Americanca are şi trei finale pierdute, în 2004, 2008 şi 2018.

Serena Williams a câştigat nouă dintre cele 10 dueluri directe cu Simona Halep. Singura dată când sportiva din România s-a impus s-a întâmplat la Turneul Campioanelor din 2014, când Halep câştiga clar în grupe, scor 6-0, 6-2. Tot în aceeaşi competiţie, dar în finală, Williams a câştigat detaşat, scor 6-3, 6-0.

Simona Halep (7 WTA) - Serena Williams (10 WTA), finala feminină de la Wimbledon 2019, se dispută sâmbătă, 13 iulie, de la ora 16:00.

Ilie Năstase: Serena nu mai e ce a fost acum câţiva ani. Simona ar trebui să o alerge puţin



Simona Halep s-a calificat, joi, în finala de la Wimbledon 2019, după ce a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3. În ultimul act, românca se va duela cu Serena Williams (10 WTA), iar Ilie Năstase, primul număr 1 mondial din tenis, i-a oferit câteva sfaturi româncei.



Năstase crede că lucrurile s-au schimbat în perioada recentă, iar Simona Halep ar fi favorită în duelul cu sportiva din Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că Serena Williams a câştigat nouă dintre cele 10 confruntări directe cu românca.



„Acum cred că e invers faţă de alţi ani, când Serena era favorită. Serena nu mai e ce a fost acum câţiva ani, se mişcă mai bine. E altă persoană, Simona ar trebui să o alerge puţin. Şi acum a dat câteva scurte şi le-a şi câştigat. Dacă dă câte o scurtă o ajută”, a declarat Năstase, potrivit DigiSport.



De asemenea, fostul tenismen spune că presiunea locului 1 mondial nu mai există pentru Halep. Simona a început turneul de la Wimbledon de pe locul 7 WTA, dar va urca pe 4 începând de luni: „Toată lumea se agită că e numărul 7, nu mai contează, a fost numărul 1. Ce contează cel mai mult pentru ea sunt turneele de Grand Slam. Poate să fie şi numărul 100, nu mai contează acum, din moment ce a fost numărul 1”.

Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil, mereu avem meciuri grele

Simona Halep - Serena Williams estea marea finală de la Wimbledon 2019, după ce românca a trecut fără emoţii de Elina Svitolina (6-1, 6-3), iar americancan a învins-o fără drept de apel pe Barbora Strycova (6-1, 6-2).

Americanca (37 de ani, 10 WTA) a vorbit, la finalul victoriei sale, despre confruntarea cu Simona Halep, din ultimul act de la All England Club.

„A jucat incredibil (n.r. - Halep, cu Svitolina), mereu avem partide grele, dar de-abia aştept meciul cu ea!”, au fost cuvintele rostite de Serena Williams la adresa Simonei Halep, în direct la Eurosport, după partida cu Strycova.

Stere Halep: Eu am spus că Simona va face minuni în tenis când va ajunge la 27 de ani

Stere Halep a lăudat jocul prestat de Halep în semifinala disputată joi, contra Elinei Svitolina şi a dezvăluit că preconiza ca la 27 de ani, vârsta Simonei din acest moment, sportiva va obţine cele mai bune performanţe ale carierei.

„Simona a deţinut în totalitate controlul cu Svitolina. A ieşit exact cum voia ea şi cum voiam şi eu. Dragii mei, e atât de simplu. Simona şi-a construit de mică acest mental. O casă nu se face peste noapte, până nu faci temelia. Sunt native maturitatea şi inteligenţa pe care le are în joc. Evident, orice om are şi momente mai slabe. Important e că îşi revine imediat. Eu am spus-o cu mulţi ani în urmă: Simona va face minuni în tenis când va ajunge la 27 de ani!”, a declarat Stere Halep, la DigiSport.

De asemenea, Stere Halep i-a oferit şi un sfat fiicei sale, acela de a nu avea complexe în finală contra sportivei din Statele Unite ale Americii, Serena Williams, care a trecut fără emoţii în semifinale de Barbora Strycova (54 WTA), scor 6-1, 6-2: „E normal să ai respect faţă de o legendă a tenisului mondial. Dar când intri la luptă, trebuie să uiţi că e Serena. Depinde cum va aborda acest meci şi cum va gestiona emoţiile faţă de ea. Dacă îşi bagă în minte că e o persoană oarecare, atunci va fi câştigătoare”, a declarat Stere Halep, la DigiSport.