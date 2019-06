Sportiva din Germania a început mult mai bine partida din Marea Britanie şi a făcut break încă de la scorul de 1-1, iar ulterior s-a distanţat la 4-1. Simona Halep a revenit printr-un game câştigat pe serviciul adversarei, însă a fost insuficient, iar Angelique Kerber şi-a adjudecat primul set, după aproximativ 35 de minute.

Setul secund a început într-o manieră similiară, cu Kerber la conducere, care s-a desprins rapid la scorul de 3-0. Românca a dat semne de revenire, însă nu s-a putut impune în faţa lui Kerber, care traversează o formă bună pe iarbă. Tenismena din Germania s-a impus cu 6-4, 6-3, după o oră şi 13 minute de joc.

Astfel, Simona Halep părăseşte primul turneu pe iarbă al anului în faza sferturilor de finală, iar Kerber obţine a patra victorie în faţa româncei, în cele nouă partide directe.

Pentru româncă, urmează turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, care se va desfăşura în perioada 1-14 iulie.

Kerber: Simona este o mare jucătoare şi mereu trebuie să joci la maximum contra ei

Kerber a făcut o partidă excelentă şi s-a impus în două seturi, după ce a câştigat de cinci ori pe serviciul româncei. Campioana en-titre de la Wimbledon a ţinut să îi adreseze câteva cuvinte frumoase Simonei, după ce s-a calificat în semifinale la Eastbourne.

„Sunt foarte fericită pentru cum am jucat azi. Ştiam că am nevoie să joc cel mai bun tenis pentru a o învinge pe Simona. Este o mare jucătoare şi mereu trebuie să joci la maximum contra ei. Îmi place mereu să revin aici, am multe amintiri plăcute. Îmi place atmosfera şi sunt fericită să joc aici. Sper să am un meci la fel de buni şi mâine, în semifinale", a spus Kerber la finalul meciului, potrivit DigiSport.

În semifinale, Angelique Kerber o va întâlni pe Ons Jabeur (62 WTA).