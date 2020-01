Printre personalităţile din lumea sportului care şi-au exprimat regretul faţă de moartea vedetei NBA, Kobe Bryant, s-a aflat şi fostul jucător portughez de fotbal Luis Figo care a fost acuzat că a copiat mesajul de condoleanţe de la Cristiano Ronaldo, relatează The Sun.

Fostul fotbalistul de origine portugheză Luis Figo a copiat fiecare cuvânt din mesajul impresionant postat de fotbalistul Cristiano Ronaldo pe reţelele de socializare despre moartea tragică a lui Kobe Bryant, singura diferenţă a fost poza utilizată de cei doi.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH