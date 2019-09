Mama sportivei cu origini în România a fost criticată de Christine Teigen, o prezentatoare TV din SUA, pentru comportamentul pasiv din timpul finalei de la US Open.

Prezentatoarea TV are peste 25 de milioane de urmăritori pe contul de Instagram si peste 17 milioane pe cel de Twitter.

Comentariul care a stârnit atâtea reacţii a fost unul deloc inspirat la adresa mamei Biancăi, Maria.

„Mama Biancăi pare că este cineva care se preface că este mama Biancăi! Cineva să o verifice pe mama Biancăi", a scris Christine Teigen pe Twitter.

Bianca’s mom looks like someone is pretending to be Bianca’s mom. Someone check on Bianca’s mom!!