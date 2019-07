ORA 20:44 Simona Halep accepta foarte greu înfrângerile: Îi era ruşine



Simona Halep e noua campioană de la Wimbledon 2019, deţinătoare a trofeului Roland Garros 2018 şi fost lider mondial, dar nimic nu ar fi fost posibil fără Darren Cahill, care a înţeles cum să gestioneze relaţia cu eleva sa.



Dezvăluirea a fost făcută de Daniel Dobre, actualul antrenor al Simonei, care a vorbit despre una dintre marile probleme din tenis. Omul care i-a fost alături din martie 2019 susţine că partea mentală contează mult într-un meci, dar şi pe termen scurt, mediu şi lung. De-a lungul timpului, Halep a învăţat să-şi gestioneze emoţiile: "Simona a jucat tenis bine de mai mulţi ani. S-a schimbat mult din punct de vedere al experienţei, al trăirilor pe care le are, al gestionării momentelor dificile, al acceptării înfrângerii. Accepta greu înfrângerile înainte", a declarat Dobre la Marius Tucă Show (Mediafax.ro).



Apoi, Dobre a detaliat: "Vă spun un lucru şi o spun din trăirile mele. Şi eu am jucat, dar la un nivel mult mai mic. Ruşinea! Ruşinea de a pierde! Joci, ai mingea cum a fost la Madrid când a lovit-o mingea cu Bertens. Râde lumea de tine, în altă parte tu râzi de alţii. Unii zic: 'Haide, mă! Eşti aşa de prost? Ruşinea! Cum să fii eliminat în primul tur?' Pleci cu anumite automatisme de comportament. La Simona nu se pune problema, pentru că nu i s-a întâmplat în familie, dar în jurul tău ajung aceste lucruri. Cred că s-a schimbat mult. Darren reuşit să schimbe, a făcut asta prin felul lui de a fi. El spunea: 'Ai pierdut, care e problema?'".

După un turneu foarte bun la Wimbledon, aspecte despre viaţa şi profesionalismul Simonei Halep încep să iasă la suprafaţă. Daniel Dobre, antrenorul româncei, a declarat că seriozitatea cu care sportiva tratează fiecare zi de antrenament îl uimeşte.



Deşi afirmă că nu există sportiv perfect, Dobre spune că Halep este tipul atletului ideal, alături de care poţi lucra şi alături de care poţi face performanţe mari, aşa cum s-a întâmplat în Marea Britanie. „Halep e sportivul ideal, aproape perfect. O ştiu de pe timpul junioratului. A fost printre ultimele din generaţia ei care a câştigat un turneu. A jucat bine mereu. Firicel Tomai a antrenat-o, o ştie de mică, a văzut-o toată ziua şi spunea că are stofă de numărul 1. Jucase o finală la junioare, bătuse jucătoare foarte bune şi dădea semne că poate ajunge sus. Alt lucru care a ajutat-o foarte mult este ambiţia.



Raluca Olaru a fost locul 60 WTA înainte ca Simona să iasă în faţă, Dulgheru a câştigat turnee. Se poate să câştigi şi venind din România, dar ea a ştiut să îşi bătătorească drumul; a avut şi calităţi. Din familie a primit valori importante. Sunt lucruri care ţin de tine, cu care te formezi. Ea nu întârzie niciodată la antrenamente de exemplu. Pare un lucru banal, dar într-un astfel de sport, punctualitatea duce la perfecţiunea loviturilor, e vorba de un centimetru la anumite lovituri. A fost mereu motivată din copilărie şi asta contează foarte mult. Dacă îi spui copilului că e prost şi că nu reuşeşte, aşa se întâmplă”, a declarat Daniel Dobre la Marius Tucă Show.

Antrenorul Simonei Halep a vorbit despre punctele forte ale fostului lider mondial. Dobre a comparat-o pe jucătoarea noastră cu cei mai buni jucători din tenisul mondial, Roger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic.



„Simona este cea mai independentă jucătoare, cred că nici Federer nu este aşa independent ca Simona. Am văzut momente la turnee, înainte de meci, când ploua sau în alte momente, dacă îi vezi pe Federer, Nadal şi Djokovic cum se distrează ca nişte copii, râzi. Apoi, când vine coach-ul şi îi zice lui Federer să meargă să vorbească despre meci, pleacă instantaneu şi merge ca un bebeluş



Simona este o fire foarte independentă, d-asta este acolo sus. Este cu totul altfel şi d-asta cred că este acolo unde este”, a explicat Daniel Dobre în cadrul emisiunii Marius Tucă Show (mediafax.ro).



În plus, antrenorul lui Halep a dezvăluit care este relaţia lui cu Simona şi cum se împacă temperametul lui cu cel al câştigătoarei turneului de Mare Şlem, Wimbledon 2019.



„Eu sunt calm in aparenţă, în sinea mea sunt vulcanic şi sar destul de repede la beregata cuiva. Nedreptatea, lipsa de respect, minciună, nu pot să le suport. Ea este vulcanică şi pasională. Ei nu îi plac certurile şi lucrurile agresive, disputele verbale.



Eu pot să accept orice de la un sportiv dacă din punctul de vedere al dăruirii, al pasiunii îşi face treaba. Nu mă deranjează dacă ţipă o dată sau de două ori pentru că ştiu că de 10 ori a tras şi şi-a făcut treaba.



Simonei Halep îi plac liniştea şi echilibrul”, a mai spus Daniel Dobre, care a precizat ce lucruri stau la baza unei relaţii bune între un jucător şi un antrenor:



"Respectul şi încrederea sunt baza. Pe ultima o câştigi ca antrenor prin sfaturi, dar nu orice fel de sfaturi. Sunt jucători cărora le place să vorbească foarte mult, iar alţii au nevoie de două cuvinte şi fac imediat. Ea (n.red. - Simona Halep) aşa este, face imediat.



Preia imediat şi pentru că la nivelul ei nu poţi da sfaturi care vor fi bune peste cinci luni, în momentul în care cineva vede că sfatul tău duce la un progres rapid, atunci încrederea creşte".

Simona Halep a reuşit o performanţă extraordinară la Wimbledon, a câştigat finala de la turneul de Mare Şlem după ce s-a impus în mai puţin de o oră în faţa Serenei Williams, scor 6-2, 6-2.



Daniel Dobre a vorbit în cadrul emisiunii Marius Tucă Show (mediafax.ro) despre discuţia pe care a avut-o cu Simona înaintea partidei cu jucătoarea din America:



„Ştiam că dacă câştigă în primul set, chiar dacă Serena va reveni, Simona este superioară şi are prima şansă să câştige meciul. Serena a schimbat mult tactica, mai tare, mai încet, în timp ce Simona a jucat la fel şi a fost mereu acolo.



I-am spus un singur, ştii că faci faţă la toate, eşti tare pe picioare, Serena ţipă, să nu te laşi influenţată, îţi faci jocul tău pentru că poţi câştiga pe mâna ta.



A vorbit şi cu Darren, care o ştie mai bine decât mine pe Serena”.



În plus, antrenorul Simonei Halep a precizat că îl doreşte pe Darren Cahill în echipa fostului lider mondial.



„Şi eu vorbesc cu el, din punctul meu de vedere al modului de a învăţa eu mă consult cu toţi şi cu cei mai tineri. Eu ştiu ceea ce fac bine, sunt modest. Aşa am fost crescut şi aşa mi se pare normal.



Eu l-am chemat (n.red. - pe Darren Cahill) dacă poate să vină. Îmi doresc să o antrenez pe Simona şi îmi doresc ca şi Darren să fie cu noi. Cu el alături Simona nu mai pierde niciun meci. El mă tratează ca un egal”, a mai spus Daniel Dobre.

Daniel Dobre, omul care stă în spatele campioanei, a povestit toate trăirile de la Marele Şlem, momentul în care a simţit că Simona va câştiga turneul şi rolul antrenorului în pregărtirea unui sportiv de nivel superior.



Halep a început să dea impresia că va avea un Wimbledon bun încă de la ultimul turneu premergător, Eastbourne – iarbă, când jocul a arătat foarte bine. „Eu le-am spus tuturor că o văd bine pe iarbă. Nu neapărat să câştige, dar că o să facă meciuri bune. M-am dus cu ea acolo pentru că m-a rugat. Noi am discutat foarte mult, am zis că poate să joace bine la Wimbledon şi uite că a făcut meciuri bune.

Am observat asta de la turneul premergător celui de la Wimbledon. Am ajuns la concluzia că poate să arate bine. Ne-am uitat pe tablou, era foarte greu. Ulterior, trecând de la meci la meci, doamna Virginia Ruzici a zis că va câştiga turneul. Părerea mea a fost că are o şansă, dar Simona nu era prea convinsă. Zicea că o spun doar aşa. Trebuie să te duci cu gândul că poţi să câştigi fiecare meci, aşa s-a dus şi aşa s-a întâmplat.



Ne-am simţit bine. Noi din tribună, ea din teren. Simţim starea ei, comunicăm la nivel regulamentar, la turneele WTA cobor lângă ea. La concursurile de Mare Şlem mă uit la ea şi ne înţelegem din priviri. Are momente în care se descurcă mai bine singură, dar sunt momente când are nevoie şi de mai multă energie din lojă”, a spus Daniel Dobre în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”.



