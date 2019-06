Mircea Lucescu a arătat că echipele mari care au reuşit să se impună au o istorie, tradiţie, putere financiară şi putere sportivă.

“Echipele mari, echipele care câştigă titluri, sunt cele care au istorie, nu ca la noi unde erau echipe care apăreau peste noapte ,care câştigau şi dispăreau, istorie trebuie să ai pentru că nu te acceptă lumea mondială a sportului, tradiţie, adică să câştigi titluri şi atunci chiar dacă ai un moment de cumpănă, poţi reveni şi încrederea suporterilor există, putere financiară pentru că fără asta nu se mai poate. Iar cum se distribuie în momentul de faţă banii în competiţiile europene, întotdeauna sunt în avantaj echipele mari ca de altfel le fac şi mai puternice, îşi pot permite să arunce pe piaţă zeci de milioane, sute de milioane de euro pentru a lua un jucător. Şi putere sportivă care e foarte importantă, adică accesul pe care îl ai la Comisiile Europene, la UEFA la FIFA, peste tot, de o manieră se tratează o echipă de acest fel şi de altă manieră echipele mici”, a afirmat fostul selecţioner.

Mircea Lucescu a ilustrat inclusiv cu propria experienţă ce înseamnă să fii o echipă mică într-o competiţie mare.

“Mă uitam la mine dacă s-ar fi întâmplat meciul cu Ucraina, fiind antrenorul echipei Turciei, cu 2 goluri nevalabile unul este afară, altul în offside, nu am făcut decât să arăt arbitrului că a greşit, nu am făcut nimic altceva. M-au lăsat primul meci cu Croaţia, am câştigat cu Croaţia şi al doilea meci m-au trimis în tribună cu o zi înainte de meci. Toate astea s-au făcut în favoarea cuiva. Îmi aduc aminte când Irlanda, chiar dacă juca împotriva Franţei, într-un meci unde Franţa a câştigat 1-0 a fost un scandal imens în Europa occidentală de greşeala pe care a făcut-o arbitru atunci. Deci, şi nu spun că este intenţionat, este o distanţă psihologică, o spun italienii, faţă de echipele mari şi faţă de jucătorii mari, există o altfel de înţelegere faţă de jucătorii proveniţi mai ales din părţile astea estice ale Europei”, a explicat antrenorul.

Acesta a susţinut ca pentru echipele din estul Europei să ajungă în finalele unei cupe europene, inclusiv cupa UEFA, competiţie în care au început să se bată şi echipele mari datorită faptului că atrage bani mulţi.

“Acum spun, e foarte greu pentru echipele din est să mai ajungă în fazele finale ale competiţiilor, adică dacă una dintre ele ajunge în sferturi de finale ca şi cum a câştigat Champions League sau Europa League. A mai fost o perioadă, posibilitatea de a câştiga Cupa UEFA, acum şi acolo sunt echipele foarte mari pentru că şi acolo au început să fie bani mulţi, pentru că acolo este şi interes deosebit, un titlu înseamnă foarte mult, aţi văzut ce a fost şi la ultimul meci Chelsea cu Arsenal, şi de aceea e foarte greu. Atâta timp cât campionatele astea ale Europei nu ajung la nivelul campionatelor din vest e foarte greu, sunt cinci campionate mari ale Europei şi al şaselea se mai vede, pentru că al 6şaselealea campionat este considerat în funcţie de participarea suporterilor, participarea publicului”, a explicat Mircea Lucescu.

În opinia sa, jocul slab şi pierderea unei competiţii nu trebuie să fie argumente pentru publicul spectator care “ar fi trebuit să vină la stadion indiferent dacă îşi iubeşte echipa de suflet”.

Mircea Lucescu a mai spus că la Liverpool, dar şi la celelalte echipe s-a investit enorm, aspect ce poate fi remarcat prin imaginea pe care şi-au creat-o şi banii pe care îi iau din drepturile de televizare.

“Şi cum te poţi lupta cu aceste echipe care iau cei mai tari jucători… pe aceste echipe nu le poţi bate decât cu o extraordinar de bună organizare de joc, cu posibilitatea de a construi o echipă o perioadă mai lungă, surprinzându-i printr-o foarte bună pregătire”, a spus fostul selecţioner.

El a amintit de anii 90, când rivalitatea Steaua-Dinamo, în special, şi cu Craiova au creat echipe, jucători, stare de spirit şi au umplut la refuz stadioanele.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu e categoric în ceea ce priveşte şansele echipelor din estul Europei să ajungă la masa bogaţilor.

“Nu, încă mult timp de acum încolo. Singura ţară care ar mai putea face lucrul acesta este Rusia. Şi-au pus la punct infrastructura, stadioane extraordinare peste tot, suporterii au început să vină în număr din ce în ce mai mare, au creat o rivalitate între echipe…”, a explicat antrenorul.

Numai că şi Rusia are probleme în atrage mari jucători la cluburile sale, una dintre ele fiind condiţiile meteo.

„E foarte greu să suporţi iarna rusească, să faci transferele, voiajele de aproape 4-5 -6 ore, ajunge dimineaţa, e foarte greu pentru jucătorii mari să suporte astfel de condiţii”, a spus Mircea Lucescu.

În opinia sa, Turcia ar fi putut să câştige în competiţiile europene deoarece a investit enorm în echipe precum Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahce, chiar cu riscul falimentului, acestea acumulând datorii de câte 400 de milioane de euro datorii.

“Deci e foarte greu, tot din dorinţa de a ajunge să joace în fazele finale ale competiţiilor europene, au permis echipelor să joace cu străini. Galatasaray a câştigat campionatul acesta cu 11 jucători permanent pe teren, străini, nici un jucător turc. Celelalte câte 7-8-9, chiar şi echipele mai mici. Sigur asta a creat un campionat interesant, destul de puternic şi foarte urmărit de suporteri, dar nu a fost de ajuns în a face pasul în Europa”, a mai spus Mircea Lucescu.