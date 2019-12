„Schumacher se află încă sub tratament, unul care poate dura până la trei ani. Este un plan între un an şi trei ani pentru regenerare”, a spus Payen, cel care anunţa şi faptul că Michael a ieşit din comă, scrie digisport.ro.



„Îl vizitez constant şi stau de vorbă cu familia lui despre progresul pe care îl face. Soţia lui vede lucrurile foarte clar şi face totul ca Michael să aibă cele mai bune condiţii”, a mai spus Payen.



În urma traumatismului cranian sever, suferi în urmă cu şase ani, în timp ce se afla la schi, Schumacher a suferit două operaţii la spitalul din Grenoble, după ce a fost transferat pe 16 iunie 2014 la un spital din Lausanne. Pe 9 septembrie 2014 a fost externat şi a fost tratat în propria casă din Elveţia.



Michael Schumacher s-a născut pe data de 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai târziu, pe acelaşi circuit.



Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004 (toate cinci cu Ferrari), performanţă neegalată până acum.