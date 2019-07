Clipul postat era acompaniat de mesajul: ”Nu cred că realizează cât de mult o iubim. Este cea mai importantă persoană din România şi mulţi oameni sunt mândrii că sunt români doar datorită ei. Este o onoare să trăiesc aceleaşi vremuri cu ea.”

Daren Cahill a reacţionat la acel videoclip şi a comentat la rândul lui: „Ea ştie cât o iubiţi şi îşi iubeşte ţara foarte mult!”

Simona Halep a fost întâmpinată în Piaţa Ovidiu de câteva mii de persoane venite special pentru a o felicita pe sportiva constănţeană.

„Este minunat ce se întâmplă astăzi aici. Am muncit vreo 20 şi ceva de ani pentru acest trofeu. Vă mulţumesc că sunteţi alături de mine. Vă mulţumesc, drumul nu a fost uşor până aici. Familia mea este alături de mine, nepoţica mea. Mulţumesc tuturor, antrenorilor mei. Aici am crescut, aici am început. Vreau să mulţumesc foarte mult”, a spus Halep care s-a urcat pe scenă în braţe cu nepoţica ei.