Această performanţă vine la numai un an după revenirea acestuia pe circuit la un deceniu distanţă de la prima retragere. La volanul unui Ferrari 458 Challenge, Leu a câştigat fără drept de apel titlul în divizia dedicată maşinilor de producţie din cadrul campionatului de viteză în coastă. În primele şapte etape, hunedoreanul s-a impus în 6 rânduri şi, cu două etape înainte de final, nu mai poate fi ajuns de niciunul dintre contracandidaţii săi.

„Tot timpul am spus că vreau să mă concentrez doar asupra cursei, dar acum că avem punctele necesare, suntem fericiţi şi relaxaţi. E important că am devenit campioni la această categorie. Am format şi o echipă frumoasă. Chiar dacă avem punctele necesare, voi participa şi la ultimele două etape”, a spus acesta.

Marele campion nu are timp să sărbătorească victoria de pe Transalpina deoarece în doar 10 zile va fi prezent în calitate de pilot şi organizator la etapa de Super Rally, care are loc pentru al treilea an consecutiv în Craiova. Super Rally este un concept iniţiat de Leu în 2017 şi care este dedicat promovării motorsportului în marile oraşe ale României.

Pentru Leu este a treia disciplină sportivă în care reuşeşte să facă performanţă. După ce a scris istorie pentru boxul românesc între anii 80 şi 80, câştigând titlul mondial la juniori, apoi cel WBO la profesionişti, retrăgându-se neînvins, Leu a devenit în 2003 şi campion naţional absolut la raliuri. Ulterior, în 2008, a renunţat la motorsport, dedicându-se organizării de evenimente.