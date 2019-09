Potrivit Fox News, membrii grupului de comedie A Masso au spus despre Naomi Osaka faptul că jucătoarea „are nevoie de mult decolorant” şi că „este foarte arsă de soare”. Cei doi comedianţi au făcut aceste remarci în aceeaşi zi în care Naomi Osaka, născută din tată haitian şi mamă japoneză, a câştigat turneul de la Osaka.

„Deşi ar fi trebuit să ne gândim înainte, am făcut remarci care au rănit mai mulţi oameni, ceva ce nu vom mai face niciodată. Ne cerem sincer iertare pentru că am făcut acea persoană să se simtă inconfortabil şi, de asemenea, faţă de toţi legaţi de acest eveniment. De asemenea, ne cerem iertare pentru că am cauzat probleme”, au spus cei doi comedianţi, pe site-ul companiei de management care îi reprezintă.

Foto: Hepta