Sportiva în vârstă de 21 de ani a anunţat, miercuri, când s-a lanasat numărătoarea inversă „un an până la a 32-a ediţie a Jocurilor Olimpice", că vrea aurul în faţa propriilor suporteri. „Mă gândesc la câştigarea aurului şi ar însemna mult pentru mine să câştig aurul, pentru că astea sunt lucrurile la care visezi. Când eşti copil, nu visezi la argint sau la bronz, deşi câştigarea argintului sau a bronzului este tot o mare performanţă pentru un sportiv, dar fiecare atlet vrea aurul şi mereu am visat la el", a declarat campioana de la US Open şi Australian Open, pentru ITFWorld.

Nipona a mărturisit că o medalie de aur la Jocurile Olimpice ar fi cea mai importantă realizare a carierei sale de până acum, concretizată cu trei trofee, dintre care două de Mare Şlem, şi 21 de săptămâni petrecute pe prima poziţie în clasamentul WTA. „Să câştig aurul ar fi cea mai mare realizare a carierei mele, chiar dacă asta se datorează, în principal, programului. Joc turnee de Mare Şlem în fiecare an, dar Jocurile Olimpice sunt doar o dată la patru ani, aşa că nu ai prea multe ocazii să devii campioană olimpică. Orice sportiv care participă la Jocurile Olimpice visează să devină campion, aşa că ăsta este şi scopul meu. Să reprezint Japonia la Jocurile Olimpice şi să câştig aurul pentru Japonia ar însemna enorm pentru mine. Tehnic vorbind, reprezint Japonia în fiecare turneu pe care îl joc, dar Jocurile Olimpice vor fi ceva special şi o amintire uriaşă pentru mine. Abia aştept şi ceremonia de deschidere, ştiu cât de specială va fi sărbătoarea de pe stadion şi din întreaga ţară", a transmis Osaka, crescută de la trei ani în Statele Unite ale Americii, dar un adevărat fenomen social în Japonia natală.

Imediat după ratarea calificării în finala Fed Cup alături de echipa României, în primăvara acestui an, Simona Halep a declarat că cel mai important obiectiv pentru ea a devenit câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Simona a anunţat că doreşte să joace toate probele, simplu, dublu şi mixt, pentru a-şi oferi mai multe şanse de a prinde podiumul. În 2016, Halep a refuzat să participe la Rio, de teama virusului Zika, însă în 2020 doreşte să fie chiar port-drapelul României. Halep i-a smuls chiar o promisiune că va primi această onoare preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, la aterizarea pe aeroportul Henri Coandă, după câştigarea Wimbledonului.

„Următorul meu obiectiv e o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Vreau să ating forma de la Wimbledon şi să câştig. Vreau aurul, dar ştiu că este greu. O să joc în toate probele pentru a lua o medalie. Orice fel de medalie va fi minunată. Aurul olimpic e un vis!” a declarat Simona Halep în faţa jurnaliştilor.

La precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Rio, Japonia a încheiat pe locul 6 în clasamentul pe medalii, cu 41 de medalii (12 de aur, 8 de argint, 21 de bronz). România a încheiat pe 47, cu un minim istoric de 4 medalii (1 de aur, 1 de argint şi 2 de bronz).

Japonia are trei medalii olimpice la tenis: două de argint aduse de Ichiya Kumagae în 1920 (simplu şi dublu, alături de Seiichiro Kashi) şi de Kei Nishikori (2016, la simplu). România a câştigat o singură medalie olimpică la tenis, în 2016, prin Horia Tecău şi Florin Mergea.