Francezii cataloghează atitudinea ca fiind una ”ruşinoasă”, în timp ce jurnaliştii belgieni precizează că suporterii au avut ”un comportament deplorabil”.

„Nicio surpriză în această grupă. Suedia a dominat Insulele Feroe (4-0), iar Norvegia a învins Malta (2-0). A fost consemnat şi primul gol internaţional al lui Sander Berge, mijlocaşul lui Genk. Momentul trist al serii s-a petrecut însă înainte de România-Spania. Momentul de reculegere în memoria fiicei lui Luis Enrique nu a fost respectat de fanii români. Un comportament deplorabil, pe care spaniolii l-au pedepsit, câştigând cu 2-1, în ciuda eliminării lui Diego Llorente, din final", au notat jurnaliştii belgieni.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA