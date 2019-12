Lionel Messi a câştigat încă o dată trofeul „Balonul de Aur” la decernările din Paris, stabilind în acest fel un record absolut. Rivalul Cristiano Ronaldo, care a adunat până acum cinci trofee, a fost clasat pe locul al treilea, potrivit RT.

Messi a venit la gala de decernare a premiilor din Paris alături de soţia sa Antonella Roccuzzo şi de doi dintre cei trei fii ai cuplului, Thiago, în vârstă de şapte ani, şi Mateo, în vârstă de patru ani.

Când fostul fotbalist francez Didier Drogba a anunţat că Messi este câştigătorul trofeului, băieţelul de 4 ani nu şi-a mai putut stăpâni fericirea. Mateo a început să râdă şi să sară încântat lângă scaunul său, în timp ce Thiago, fratele mai mare, a fost mult mai reţinut.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT